Zmajevi protiv Amerike: BiH ima razloga za optimizam pred historijski meč nokaut faze

Zmajevi protiv Amerike igraju narednu utakmicu na Svjetskom prvenstvu, a reprezentacija Bosne i Hercegovine u nokaut fazu ulazi nakon historijskog plasmana, velike pobjede protiv Katara i sa nekoliko razloga za optimizam uoči duela sa domaćinom turnira.

Bosna i Hercegovina je grupnu fazu završila pobjedom protiv Katara rezultatom 3:1, u utakmici koja će ostati upisana kao jedan od najvećih rezultata bh. fudbala. Nakon remija s Kanadom i poraza od Švicarske, Zmajevi su u meču odluke pokazali karakter, odgovorili na pritisak i izborili plasman među reprezentacije koje nastavljaju borbu na Mundijalu.

Sada je jasno da će naredni rival biti Amerika, domaćin Svjetskog prvenstva i reprezentacija koja će sigurno imati veliku podršku s tribina. Ipak, BiH u ovaj duel ne ulazi bez aduta. Naprotiv, Zmajevi protiv Amerike mogli bi biti jači nego u završnici grupne faze.

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Zmajevi protiv Amerike dobijaju važna pojačanja

Jedna od najvažnijih vijesti za stručni štab je povratak Tarika Muharemovića. Bh. defanzivac propustio je utakmicu protiv Katara zbog crvenog kartona iz duela sa Švicarskom, ali će nakon odrađene suspenzije ponovo biti na raspolaganju selektoru Sergeju Barbarezu.

Njegov povratak mogao bi imati veliki značaj za stabilnost odbrane, posebno protiv ekipe koja će pred domaćom publikom pokušati nametnuti visok ritam. U nokaut fazi greške se kažnjavaju mnogo brže, a jedan detalj često odlučuje putnika u naredni krug.

Za BiH je važno i to što se pojedinačni žuti kartoni brišu nakon grupne faze. To znači da će igrači u nastavak takmičenja ući rasterećenije, bez opterećenja kartonima iz prve tri utakmice. U utakmici kakva čeka Zmajeve protiv Amerike, to može biti značajan psihološki i taktički faktor.

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Dedić i Tabaković pod posebnom pažnjom

Posebna pažnja u narednim danima bit će usmjerena na zdravstveno stanje Amara Dedića, koji nije mogao igrati protiv Katara. Njegov izostanak bio je veliki hendikep za reprezentaciju BiH, jer Dedić donosi brzinu, sigurnost i dodatnu energiju na desnoj strani terena.

U stručnom štabu se sigurno nadaju da će situacija s njim biti povoljnija do naredne utakmice. Ukoliko bude spreman, Barbarez bi dobio važnog igrača za meč u kojem će fizička spremnost, defanzivna disciplina i brza tranzicija biti od velikog značaja.

Oprezni optimizam postoji i kada je riječ o Harisu Tabakoviću. Napadač BiH do sada nije upisao nastup na Svjetskom prvenstvu, a tek je pred duel s Katarom počeo trenirati zajedno s ekipom nakon perioda rada po posebnom režimu. Ako u narednim danima bude spremniji,

Tabaković bi mogao biti dodatna opcija u napadu, posebno u situacijama kada će BiH trebati snaga u šesnaestercu, igra leđima prema golu i prisustvo u završnici.

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Mladi igrači dobili krila nakon Katara

Za Barbareza je posebno važno i to što je pobjeda protiv Katara donijela dodatno samopouzdanje mlađim igračima. Kerim Alajbegović i Ermin Mahmić upisali su se u strijelce u utakmici ogromnog pritiska, što može biti jedan od najvećih dobitaka za nastavak turnira.

Alajbegović je golom u 29. minuti otvorio put ka pobjedi, a nakon utakmice proglašen je za najboljeg igrača meča. Mahmić je u završnici potvrdio trijumf i donio mir reprezentaciji u trenucima kada se čekao konačan rasplet. Mladi igrači koji osjete da mogu odlučivati utakmice na Svjetskom prvenstvu u nokaut fazu ulaze drugačije, hrabrije i sigurnije, a upravo takva energija može biti važna u mečevima u kojima jedan potez mijenja sve.

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Pobjeda protiv Katara zato nije donijela samo prolaz. Donijela je i novu snagu unutar ekipe, osjećaj da BiH ima igrače koji mogu odgovoriti na najvećoj sceni i generaciju koja ne želi stati nakon prvog velikog iskoraka.

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Zmajevi protiv Amerike neće imati pravo na popravni, ali će imati ono što je često najvažnije na velikim turnirima, bolju atmosferu, povratak važnih igrača, nekoliko dana za odmor i vjeru da se protiv svakog protivnika može igrati. Nakon historijskog plasmana, reprezentaciju Bosne i Hercegovine čeka možda i najteži ispit do sada, duel protiv domaćina turnira i prilika da se napiše novo poglavlje bh. fudbala.

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