Vremenska prognoza: Od utorka vruće i sparno, mogući lokalni pljuskovi

Vremenska prognoza za Bosnu i Hercegovinu od utorka, 23. juna, donosi nastavak toplog i sparnog vremena, ali i mogućnost lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom, posebno u drugom dijelu dana.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u utorak će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz umjerenu oblačnost, ali i dalje nestabilno. U drugoj polovini dana lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom mogući su širom zemlje. Vjetar će biti slab do umjeren, sjevernog i sjeveroistočnog smjera.

Jutarnja temperatura zraka bit će uglavnom između 14 i 20 stepeni, na jugu do 22, dok će najviša dnevna temperatura zraka iznositi od 28 do 33, na jugu zemlje do 37 stepeni.

U Tuzli se u utorak očekuje oblačno vrijeme sa kišom i grmljavinom u jutarnjim satima, dok će dnevna temperatura iznositi oko 29 stepeni. U Sarajevu će također biti oblačno sa kišom, uz dnevnu temperaturu oko 26 stepeni.

U srijedu, 24. juna, očekuje se sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom najizgledniji su u istočnim, sjeveroistočnim i centralnim područjima Bosne, te na istoku i jugoistoku Hercegovine. Jutarnja temperatura zraka bit će većinom između 14 i 20, na jugu do 23 stepena, a najviša dnevna uglavnom između 29 i 34, na jugu do 36 stepeni.

U četvrtak, 25. juna, u Bosni i Hercegovini preovladavat će pretežno sunčano vrijeme. U poslijepodnevnim satima umjeren razvoj oblačnosti može usloviti poneki pljusak u centralnim i istočnim područjima Bosne, te na sjeveru i istoku Hercegovine. Temperature će i dalje biti visoke, jutarnje od 15 do 20, na jugu do 23, a dnevne od 30 do 35, na jugu do 37 stepeni.

U petak, 26. juna, prognozirano je sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka bit će većinom između 15 i 20, na jugu do 23 stepena, dok će najviša dnevna temperatura biti uglavnom između 30 i 35, na jugu do 37 stepeni.

Prema srednjoročnoj prognozi FHMZ-a, od sredine sedmice očekuje se sunčano i stabilno vrijeme na području cijele zemlje. Stabilno vrijeme trebalo bi se zadržati i tokom prvih dana jula, uz temperature iznad prosjeka za ovo doba godine.

Minimalne temperature u narednom periodu uglavnom će se kretati između 13 i 18 stepeni u Bosni, a u Hercegovini od 17 do 21 stepen. Najviše dnevne temperature očekuju se između 29 i 34 stepena u Bosni, dok će u Hercegovini biti od 33 do 37 stepeni.

Kada je riječ o biometeorološkoj prognozi za utorak, biometeorološke prilike bit će relativno povoljne. Ipak, visoke temperature, povremeno povećana naoblaka i sparno vrijeme u poslijepodnevnim satima kod osjetljivih osoba mogu dovesti do jačanja tegoba.

Iz FHMZ-a savjetuju da se aktivnosti prilagode svježijim i ugodnijim dijelovima dana, uz provođenje mjera zaštite od sunčevog zračenja i vrućine. Opšta slika bit će nešto lošija u unutrašnjosti zemlje, a hronični bolesnici i meteoropati trebali bi izbjegavati veće napore tokom najtoplijeg dijela dana.