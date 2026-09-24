“Siguran start” Tuzla: Bespovratna sredstva dobio 221 poduzetnik

“Siguran start” Tuzla ove godine donosi finansijsku podršku za ukupno 221 poduzetnika i poduzetnicu, kojima su u Narodnom pozorištu Tuzla uručeni ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava.

Projekt „Siguran start za 2026. godinu“ Grad Tuzla realizuje putem Službe za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu, s ciljem pružanja podrške poslovnim subjektima, posebno u početnim godinama njihovog rada.

Među ovogodišnjim korisnicima nalazi se 95 mladih osoba i 84 žene poduzetnice.

Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić istakao je da „Siguran start“ predstavlja jednu od važnijih gradskih mjera za razvoj poduzetništva i stvaranje povoljnijeg poslovnog okruženja.

Naglasio je da je povećanjem sredstava Grad dodatno usmjerio podršku prema mladima, ženama i poduzetnicima koji se nalaze u prve dvije godine poslovanja.

Za projekt je u Budžetu Grada Tuzle za 2026. godinu izdvojeno 460.000 KM, što je za 37 posto više nego prethodne godine, kada je za ovu namjenu bilo osigurano 335.000 KM.

Bespovratna sredstva korisnici mogu usmjeriti na sufinansiranje troškova doprinosa, nabavku opreme i sredstava za rad, kao i zakup poslovnog prostora.

Kroz projekt Siguran start Tuzla nastoji se olakšati početak poslovanja, ali i pružiti podrška poduzetnicima koji žele dodatno razvijati svoje poslovne aktivnosti.

Značajan dio ovogodišnje podrške usmjeren je prema mladima i ženama, koji čine veliki udio među ukupnim brojem korisnika programa.