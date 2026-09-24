Prva bh. bespilotna letjelica ulazi u novu fazu razvoja

Prva bosanskohercegovačka bespilotna letjelica CNT-17FW01 ušla je u novu fazu razvoja, u kojoj će glavni fokus biti na testiranju, optimizaciji i pripremi sistema za dostizanje industrijske zrelosti.

Riječ je o projektu Javne ustanove Centar za napredne tehnologije iz Sarajeva, koji se razvija u saradnji s domaćim istraživačima, inženjerima i naučnim institucijama.

Kako je saopćeno iz Press službe Kantona Sarajevo, cilj projekta nije samo razvoj napredne tehnologije, već i stvaranje uslova za zadržavanje mladih stručnjaka u Bosni i Hercegovini te jačanje domaćih istraživačkih kapaciteta.

Letjelica CNT-17FW01 ima raspon krila od 5,4 metra, motor snage 16 kilovata i može nositi teret do 30 kilograma. Procijenjeno trajanje leta iznosi do 12 sati.

Model je prvenstveno namijenjen civilnoj upotrebi, posebno za potrebe potrage i spašavanja. U aktuelnoj fazi razvoja provode se intenzivna testiranja, prikupljaju podaci i standardiziraju procesi kako bi se osigurala pouzdanost sistema i stabilnost njegovih performansi.

Premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk naveo je da ulaganja u nauku i tehnologiju moraju pratiti konkretne mjere kojima će se jačati akademski i istraživački kadar.

Kao jedan od primjera izdvojio je program „150+“, kroz koji Vlada Kantona Sarajevo nastoji osigurati radna mjesta za mlade stručnjake i omogućiti povratak dijela naučne dijaspore.

Uk je naglasio da je Centar za napredne tehnologije osnovan kako bi pružio konkretnu podršku istraživanju i razvoju te da je cilj stvaranje uslova u kojima će domaći stručnjaci moći graditi karijeru u Bosni i Hercegovini.

Direktor Centra za napredne tehnologije Ensar Mulaosmanović istakao je da se letjelica još nalazi u prototipskoj fazi, ali da su svi prvobitno postavljeni razvojni ciljevi ostvareni.

Prema njegovim riječima, jedan od najvećih izazova bio je povezati veliki broj različitih komponenti, od mehanike i pogonskog sistema do elektronike, komunikacija, softvera i energetskog sistema, u jedinstvenu i pouzdanu cjelinu.

Naredna faza podrazumijeva prelazak s prototipa na tehnološki zreo proizvod kroz dodatna testiranja i otklanjanje uočenih nedostataka.

U CNT-u smatraju da platforma CNT-17FW01 može predstavljati osnovu za razvoj novih autonomnih sistema, uključujući buduću saradnju s domaćim i međunarodnim partnerima.

Projekt je prvenstveno usmjeren na mirnodopsku i civilnu primjenu, dok iz Centra navode da interes međunarodnih partnera pokazuje i potencijal domaćeg znanja za razvoj tehnoloških rješenja koja bi mogla imati širu primjenu.