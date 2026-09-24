Kadeti BiH pobjedom protiv Grčke otvorili kvalifikacije za Evropsko prvenstvo

U-17 reprezentacija Bosne i Hercegovine uspješno je otvorila kvalifikacije za Evropsko prvenstvo, savladavši u Doboju kod Kaknja selekciju Grčke rezultatom 2:0.

Bh. kadeti do prednosti su stigli u 65. minuti pogotkom Vedada Lete, dok je konačnih 2:0 u 88. minuti postavio Adis Mehić.

Selektor Asmir Avdukić utakmicu je počeo u sastavu: Issa Đapo, Ivan Vasiljević, Svetozar Milijević, Adis Mehić, Vedad Mujkić, Tarik Mujić, Hamza Hodžić, Inel Zatega, Vedad Leto, Jovan Trivunović i Andrej Kovač.

U nastavku susreta priliku su dobili Haris Mušanović, Marko Karačić, Enis Kičin i Miloš Bajić.

U drugom meču grupe 7, odigranom u Trening centru NS/FS BiH u Zenici, Island je uvjerljivo savladao Gibraltar sa 4:0.

Drugo kolo kvalifikacija igra se 26. septembra od 14 sati. Bosna i Hercegovina će u Trening centru u Zenici odmjeriti snage sa Islandom, dok će u Doboju kod Kaknja igrati Grčka i Gibraltar.