BiH želi Adina Ličinu: Zmajevi krenuli po velikog talenta

Bosna i Hercegovina ozbiljno je zainteresovana za Adina Ličinu, 19-godišnjeg nogometaša Juventusa koji ove sezone pruža odlične partije na posudbi u Cremoneseu, piše italijanski Tuttosport.

Mladi krilni nogometaš od dolaska u Cremonese odigrao je tri utakmice, postigao dva gola i upisao jednu asistenciju, čime je privukao dodatnu pažnju Juventusa, ali i nekoliko reprezentacija.

Adin Ličina trenutno nastupa za omladinske selekcije Njemačke, ali zbog porijekla ima mogućnost igrati i za Bosnu i Hercegovinu te Crnu Goru.

Prema pisanju Tuttosporta, predstavnici reprezentacije BiH već su ranije uspostavili kontakte, dok je interes dodatno pojačan nakon odličnog početka njegove prve seniorske sezone.

Italijanski list navodi da u reprezentaciji BiH postoji želja da se u budućnosti formira izuzetno talentovan ofanzivni tandem Adin Ličina, Kerim Alajbegović. Obojica su vezana za Juventus, rođeni su u Njemačkoj, a Alajbegović je već odlučio nastupati za Bosnu i Hercegovinu.

Kao primjer uspješnog privlačenja mladih igrača s mogućnošću izbora reprezentacije navodi se i Esmir Bajraktarević, koji je ranije nastupao za omladinske selekcije Sjedinjenih Američkih Država, a potom odabrao dres BiH.

Ukoliko Nogometni savez BiH uspije uvjeriti Ličinu u projekat reprezentacije, Zmajevi bi tako mogli dobiti još jednog veoma perspektivnog ofanzivnog igrača.

Ličina je nogometno odrastao u omladinskoj školi Bayerna, nakon čega je stigao u Juventus. Ove sezone nastupa za Cremonese, gdje je već na početku seniorske karijere pokazao da se može nositi s iskusnijim igračima.

Do sada je prošao sve mlađe selekcije Njemačke, pa će njegova konačna odluka o seniorskoj reprezentaciji izazvati veliku pažnju u narednom periodu.