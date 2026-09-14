Vozač traktora poginuo u sudaru s vozom kod Živinica

Adin Jusufović

U saobraćajnoj nesreći u Živinicama jutros je smrtno stradao vozač traktora nakon sudara s teretnim vozom u mjestu Krivača.

Nesreća se dogodila oko 9:50 sati. Vozač traktora je navodno prelazio željezničku prugu na mjestu koje nije označeno kao pružni prelaz.

Tom prilikom došlo je do udara voza u traktor, a ljekar mrtvozornik na mjestu događaja konstatovao je smrt vozača traktora.

Uviđaj i druge potrebne radnje obavit će naknadno. Više detalja o okolnostima pod kojima se dogodila saobraćajna nesreća u Živinicama bit će poznato nakon završetka uviđaja.

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