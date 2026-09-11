U Tuzli najavljen mirni protest zbog pritvora maloljetnice nakon incidenta u školi

Nedžida Sprečaković
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Građani su za 16. septembar u 11 sati najavili mirni protest ispred Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, povodom pritvora određenog maloljetnici nakon incidenta u Osnovnoj školi „Gornja Tuzla“.

Organizatori navode da okupljanjem žele ukazati na okolnosti koje su prethodile događaju, te zatražiti da nadležne institucije razmotre sve dostupne činjenice i mogućnost primjene blažih mjera.

Ističu kako protest nije usmjeren protiv policije, suda ili Tužilaštva, te pozivaju građane na mirno i dostojanstveno okupljanje.

Maloljetnici je ranije određen jednomjesečni pritvor zbog sumnje da je počinila krivična djela u vezi s incidentom koji se 4. septembra dogodio u školi u Gornjoj Tuzli.

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