Požar u hotelu u Neumu: Vatrogasci više od dva sata gasili vatru u hotelskoj sobi

Nedžida Sprečaković
Požar u hotelu u Neumu: Vatrogasci više od dva sata gasili vatru
Požar u hotelu u Neumu: Vatrogasci više od dva sata gasili vatru / FOTO: PVP Neum

Požar u hotelu u Neumu izbio je u četvrtak poslijepodne, kada se vatra pojavila u jednoj od soba Hotela Zenit u Ulici Ruđera Boškovića.

Prema informacijama Operativnog centra Civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona, na mjesto događaja izašli su neumski vatrogasci, a intervencija je počela u 15:31 sati.

Borba s vatrom trajala je više od dva sata, odnosno do 17:35 sati, kada je intervencija završena.

Požar u hotelu u Neumu bio je jedna od više vatrogasnih intervencija zabilježenih tokom četvrtka na području Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Istog dana vatrogasci su bili angažovani i na drugim lokacijama u kantonu, između ostalog zbog požara na kući i automobilu na području Mostara, kao i požara na otvorenom u okolini Mostara i Konjica.

Za sada nisu objavljene detaljnije informacije o tome šta je izazvalo požar u hotelskoj sobi, niti o eventualnim povrijeđenim osobama.

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