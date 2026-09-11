Incident u školi u Zagrebu: Učenik oštrim predmetom povrijedio drugog učenika i zaposlenicu

RTV SLON
Incident u školi u Zagrebu: Učenik oštrim predmetom povrijedio drugog učenika i zaposlenicu
Incident u školi u Zagrebu: Učenik oštrim predmetom povrijedio drugog učenika i zaposlenicu

Policija i hitna pomoć intervenisale su jutros ispred Elektrotehničke škole u zagrebačkom naselju Voltino, nakon što je učenik oštrim predmetom povrijedio drugog učenika i radnicu škole.

Do incidenta je došlo u jutarnjim satima, a na teren su odmah upućene više policijskih patrola i ekipa hitne pomoći. Povrijeđeni učenik prevezen je u KBC Zagreb radi ukazivanja ljekarske pomoći, dok je povrijeđena i jedna zaposlenica škole.

Policijski službenici su na licu mjesta i provode uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti i motiv ovog napada. Nastava u školi je obustavljena, a područje oko objekta je osigurano.

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