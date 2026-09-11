Testiranje izbornih tehnologija danas i sutra u Tuzli: Pogledajte satnicu i lokacije

Nedžida Sprečaković
Glasački skener, izbori, opći izbori, politika

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK BiH) danas, u petak 11. septembra, provodi testiranje novih izbornih tehnologija u svim općinama i gradovima u BiH, u periodu od 09:00 do 15:00 sati.

Cilj ove simulacije je praktično testiranje savremenih tehnoloških opcija — poput optičkih skenera za glasačke listiće, uređaja za biometrijsku identifikaciju birača te opreme za brži prenos i obradu rezultata sa biračkih mjesta.
Satnica i lokacije u Tuzli

Gradska izborna komisija Tuzla obavijestila je građane da će se testne aktivnosti održavati u sklopu zvaničnih termina, dok će dodatne simulacije i prezentacije biti organizovane u petak, 11. septembra od 16:00 do 19:00 sati, te u subotu, 12. septembra na Trgu slobode od 10:00 do 12:00 sati, na kompleksu Panonskih jezera od 13:00 do 15:00 sati i u Robnoj kući “Tuzlanka” od 16:00 do 18:00 sati.

Pozvani i građani da učestvuju

Iz izborne administracije pozivaju sve zainteresovane građane da posjete navedene lokacije i učestvuju u simulaciji glasanja. Na taj način, osim provjere tehničke ispravnosti i sajber sigurnosti opreme, prikupit će se i povratne informacije o jednostavnosti i brzini korištenja novih tehnologija u praksi.

Uvođenje novih tehnologija predstavlja ključni korak ka povećanju transparentnosti i jačanju povjerenja javnosti u izborni proces.

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