Opći izbori u Bosni i Hercegovini 4. oktobra prvi put bi trebali biti održani uz široku primjenu novih izbornih tehnologija. Biometrijska identifikacija i skeneri glasačkih listića trebali bi spriječiti neke od najčešćih izbornih zloupotreba i ubrzati objavu rezultata. Međutim, uz novu tehnologiju dolazi i novi izgled glasačkih listića, a iz Koalicije „Pod lupom“ upozoravaju da bi promjene, uvedene neposredno pred izbore, mogle zbuniti birače i povećati broj nevažećih glasova.

Nove tehnologije na izborima: Manje prostora za prevare, ali više rizika od nevažećih listića

Otisak prsta prije preuzimanja glasačkog listića, papirni listić kao i do sada, a nakon glasanja, umjesto direktno u kutiju, listić prolazi kroz optički skener. Tako bi 4. oktobra trebalo izgledati glasanje na redovnim biračkim mjestima u Bosni i Hercegovini. Nove tehnologije godinama zagovara Koalicija za slobodne i poštene izbore „Pod lupom“, uvjerena da će upravo biometrijska identifikacija i skeneri zatvoriti veliki prostor za manipulacije.

„Ova dva uređaja će skoro u potpunosti onemogućiti izborne prevare i krađe na izborni dan koje su se dokazano dešavale u prethodnim izbornim ciklusima. Više neće biti moguće glasati u ime druge osobe, neće biti moguće glasati više puta i neće biti moguće zloupotrijebiti neiskorištene glasačke listiće nakon zatvaranja biračkih mjesta“, kazao je Dario Jovanović, predstavnik Koalicije „Pod lupom“.

Tehnologija je već prošla prvi test. Na Lokalnim izborima 2024. optički skeneri korišteni su na biračkim mjestima u nekoliko gradova, među kojima je bila i Tuzla. Prema podacima Centralne izborne komisije, skeneri su tada funkcionisali na 143 od 145 biračkih mjesta na kojima su testirani. Sada bi njihova primjena trebala biti mnogo šira. Skener ne zamjenjuje papirni glas. On ga očitava i elektronski broji, dok papir ostaje sačuvan kako bi rezultat mogao biti naknadno kontrolisan i ručno prebrojan.

„U skenere koji skeniraju svaki glasački listić, čuvaju fotografiju svakog glasačkog listića, dakle autentični izraz biračke volje svakog građanina i imaju mogućnost automatske obrade i prenose rezultate glasanja u roku od minute i po nakon zatvaranja biračkog mjesta, to je ogroman napredak za izbore u BiH i zaštitu integriteta izbornog procesa”, rekao je Dario Jovanović, predstavnik Koalicije „Pod lupom“.

Biometrijski uređaj provjeravat će identitet birača, dok bi sistem trebao upozoriti birački odbor ukoliko je osoba već glasala ili se nalazi na pogrešnom biračkom mjestu. Najvažnija promjena odnosi se na parlamentarne i kantonalne liste.

„Centralna izborna komisija je predstavila izgled novog glasačkog listića na kojem se više ne nalaze imena i prezmena kandidata i kandidatkinja na listama, što je velika promjena i riječ je o tome da će sada umjesto kvadratića zapravo biti kružić kojeg je potrebno obojiti prije izbora političkog subjekta i kandidata za koje ćete glasati“, izjavio je Dario Jovanović, predstavnik Koalicije „Pod lupom“.

Centralna izborna komisija najavila je kampanju edukacije birača, uključujući videoupute i demonstracije postupka glasanja. U njihovim uputama biraču se jasno naglašava da popuni kružić ispred jednog političkog subjekta, a potom, želi li koristiti preferencijalno glasanje, označi najviše tri kandidata. Nakon toga listić se, okrenut tako da se ne vidi izbor birača, pojedinačno ubacuje u skener.