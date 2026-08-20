Isak s delegacijom iz Poljske: Sigurnost važna za privlačenje investicija

Sigurnost i investicije u BiH bile su u fokusu današnjeg sastanka federalnog ministra unutrašnjih poslova Rame Isaka s delegacijom iz Republike Poljske.

Kako je saopćeno iz Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, razgovarano je o povezanosti stabilnog sigurnosnog okruženja i ekonomskog razvoja, kao i o značaju institucionalne stabilnosti za privlačenje stranih ulaganja.

Poljsku delegaciju činili su predstavnici finansijskih i razvojnih institucija, privrednih kompanija i Gospodarske komore Republike Poljske.

Tokom sastanka istaknuto je da sigurnost predstavlja jedan od ključnih faktora prilikom donošenja odluka o investiranju i ulaganju kapitala.

Poljska delegacija zainteresovana za sigurnosne prilike u BiH

Iz FMUP-a navode da je delegacija iz Poljske pokazala poseban interes za sigurnosne prilike u Bosni i Hercegovini, imajući u vidu njihov uticaj na poslovni ambijent i mogućnost realizacije budućih investicija.

Naglašena je i uloga nadležnih institucija u zaštiti građana, imovine i poslovanja privrednih subjekata.

Ministar Ramo Isak poručio je da sigurnosni sektor ima direktnu ulogu u stvaranju uslova za ekonomski razvoj.

„Sigurno i stabilno okruženje od posebnog je značaja za građane, ali i za privrednike i investitore“, rekao je Isak, dodajući da je važno kontinuirano razmjenjivati iskustva s međunarodnim partnerima i jačati institucionalne kapacitete.

Tokom sastanka razgovarano je i o nastavku saradnje i razmjeni iskustava između institucija Bosne i Hercegovine i Poljske.

Iz FMUP-a navode da je cilj takve saradnje dodatno unaprijediti stabilno okruženje pogodno za razvoj privrede i nova ulaganja, čime sigurnost i investicije u BiH ostaju usko povezane teme u razgovorima s međunarodnim partnerima.