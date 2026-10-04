Izlaznost do 15 sati 26,88 posto, znatno niža nego prije četiri godine

Adin Jusufović
Glasački skener, izbori, opći izbori, politika

Izlaznost niža: Do 15 sati na redovnim biračkim mjestima u Bosni i Hercegovini glasalo je 916.269 birača, odnosno 26,88 posto, saopćila je Centralna izborna komisija BiH.

Iz CIK-a su naveli da u ovom presjeku još nedostaju podaci sa pojedinih redovnih biračkih mjesta.

Na Općim izborima prije četiri godine izlaznost do 15 sati iznosila je 35 posto, kada je do tog vremena glasalo ukupno 1.164.261 birača. Prema trenutno dostupnim podacima, ovogodišnja izlaznost je za 8,12 procentnih poena niža.

Biračka mjesta otvorena su do 19 sati, do kada građani mogu iskoristiti svoje biračko pravo.

Nakon jutarnjih tehničkih poteškoća sa skenerima na dijelu biračkih mjesta, prema informacijama sa terena, izborni proces u poslijepodnevnim satima uglavnom protiče bez većih problema.

Ovogodišnji izbori provode se uz primjenu novih izbornih tehnologija, među kojima su uređaji za identifikaciju birača i skeneri glasačkih listića.

Građani danas biraju članove Predsjedništva BiH, zastupnike u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, predsjednika Republike Srpske, zastupnike u entitetskim parlamentima te skupštinama kantona u Federaciji BiH.

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