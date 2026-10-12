CIK BiH naredio provjeru i moguće ponovno brojanje glasova

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK BiH) danas je donijela naredbu o otvaranju vreća s biračkim materijalom na više biračkih mjesta širom zemlje, uključujući i Kladanj.

Cilj je provjera izbornog materijala, pronalazak obrazaca s rezultatima glasanja i njihov unos u sistem, dok će se na mjestima gdje obrasci ne budu pronađeni pristupiti ručnom brojanju glasova.

Naredba je upućena Glavnom centru za brojanje, a odnosi se na pojedina biračka mjesta u Kladnju, Olovu, Maglaju, Novom Travniku, Širokom Brijegu, Zvorniku i Blagaju.

Prema odluci CIK-a, službenici će najprije provjeriti sadržaj vreća i pokušati pronaći SIT obrasce s rezultatima glasanja. Ukoliko obrasci ne budu pronađeni, bit će obavljeno ručno brojanje glasačkih listića i unos utvrđenih rezultata.

Provjera glasova i na biračkom mjestu u Kladnju

Na području Kladnja naredba se odnosi na biračko mjesto 025A024, za nivo Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH.

Provjere su predviđene i za određena biračka mjesta na području Olova, Maglaja, Novog Travnika, Širokog Brijega, Zvornika i Blagaja, za različite nivoe vlasti, uključujući državni i federalni parlament te kantonalne skupštine.

Pored navedenih lokalnih zajednica, CIK BiH naredio je provjeru izbornog materijala i moguće ponovno brojanje glasova na pojedinim biračkim mjestima u Mostaru, Nevesinju i Brčkom.

Ove provjere obuhvataju i glasove za Predsjedništvo BiH, Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, Predstavnički dom Parlamenta FBiH, Narodnu skupštinu Republike Srpske i kantonalne skupštine, zavisno od biračkog mjesta.

Brojanje u sarajevskoj Zetri počinje danas

Otvaranje vreća s izbornim materijalom i eventualno ručno brojanje glasačkih listića zakazano je za danas u 14:30 sati u objektu Zetra u Sarajevu.

Istovremeno, u Glavnom centru za brojanje počinje obrada kategorija glasačkih listića čije je brojanje u nadležnosti ovog centra.

Iz CIK-a BiH saopćeno je da brojanju mogu prisustvovati kandidati i predstavnici političkih subjekata koji se nalaze na glasačkim listićima obuhvaćenim postupkom, kao i akreditovani posmatrači.

Naredba ne podrazumijeva automatsko ponovno brojanje svih glasova na navedenim biračkim mjestima, već će se ručnom brojanju pristupiti ukoliko potrebni obrasci s rezultatima ne budu pronađeni.