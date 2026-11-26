Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK BiH) donijela je odluke o prestanku mandata i dodjeli zamjenskih mandata vijećnicima u tri lokalne zajednice na području Tuzlanskog kantona.

U Gradskom vijeću Srebrenik utvrđen je prestanak mandata Mati Matijeviću, koji je podnio ostavku. Mandat je dodijeljen Jakovu Topaloviću, sljedećem kvalifikovanom kandidatu s liste HDZ-a BiH.

CIK BiH dodijelio mandate i u Banovićima i Kalesiji

U Općinskom vijeću Banovići utvrđen je prestanak mandata Emiru Idrizoviću, a mandat je dodijeljen Arminu Huskanoviću, sljedećem kvalifikovanom kandidatu s liste Pokreta demokratske akcije (PDA).

CIK BiH utvrdio je i prestanak mandata vijećnici u Općinskom vijeću Kalesija Selmi Smajić, koja je podnijela ostavku. Mandat je dodijeljen Adelisi Hodžić, sljedećoj kvalifikovanoj kandidatkinji s liste SDA.