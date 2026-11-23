Divlje deponije u Banovićima i nelegalno odlaganje otpada bit će u fokusu informativne sesije koju Općina Banovići organizuje u ponedjeljak, 30. novembra. Građanima će biti predstavljen projekt uspostavljanja sistema za praćenje i provođenje kazni za nelegalno odlaganje otpada i zagađenje okoliša.

Cilj projekta je unaprijediti kontrolu nepropisnog odlaganja otpada, spriječiti nastanak novih divljih deponija i doprinijeti očuvanju okoliša na području općine.

Iz Općine Banovići ističu da nelegalno odlaganje otpada predstavlja ozbiljan problem koji negativno utiče na kvalitet života stanovništva i stanje okoliša.

Kako će se pratiti divlje deponije u Banovićima?

Tokom informativne sesije bit će predstavljeni ciljevi projekta, planirane aktivnosti i način na koji bi novi sistem trebao funkcionisati u praksi.

Posebna pažnja bit će posvećena praćenju nelegalnog odlaganja otpada i provođenju kaznenih mjera protiv onih koji krše propise o zaštiti okoliša.

Građani će imati priliku postavljati pitanja, iznijeti prijedloge i učestvovati u razgovoru o mogućnostima unapređenja čistoće i zaštite životne sredine u svojoj lokalnoj zajednici.

Informativna sesija bit će održana u ponedjeljak, 30. novembra, od 14 do 15 sati, u službenim prostorijama Općine Banovići. Poziv je otvoren za sve zainteresovane građane.

Projekt kojim se nastoje suzbiti divlje deponije u Banovićima podržan je u okviru programa Održiva tranzicija Bosne i Hercegovine (BiH SuTra), koji finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (Sida), a provodi Stockholm Environment Institute (SEI).