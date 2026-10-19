Preminuo Kasim Avdić “Dajdža”, osnivač SDA Općine Banovići

Adin Jusufović
Kasim Avdić

Preminuo je Kasim Avdić, poznat kao Dajdža, jedan od osnivača Stranke demokratske akcije (SDA) i prvi predsjednik ove stranke u Banovićima. Avdić je bio i prvi predsjednik Općine Banovići izabran na demokratskim izborima 1990. godine.

Vijest o njegovoj smrti objavljena je u oproštajnoj poruci u kojoj je istaknut njegov doprinos političkom životu Banovića, posebno u periodu uspostavljanja višestranačkog sistema i prvih demokratskih izbora.

Kao jedan od osnivača SDA i njen prvi predsjednik u Banovićima, Avdić je učestvovao u političkim procesima koji su obilježili početak devedesetih godina prošlog stoljeća.

U oproštajnoj poruci naglašeno je da će njegov politički angažman i vrijeme provedeno na odgovornim funkcijama ostati dio historije i kolektivnog sjećanja Banovića.

Porodici, rodbini i prijateljima upućeno je iskreno saučešće, uz molitvu da im se podari snaga u teškim trenucima.

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