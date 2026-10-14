Banovići su destinacija u kojoj se historija rudarstva i željeznice susreće s prirodnim ljepotama Konjuha, šumskim izletištima i tradicionalnim bosanskim ambijentom. Ovaj kraj Tuzlanskog kantona, poznat po uglju i industrijskom naslijeđu, nudi turističke doživljaje koji se razlikuju od uobičajenih gradskih obilazaka.

Od parnih lokomotiva koje čuvaju uspomenu na vrijeme razvoja željeznice, preko izletišta Mačkovac i Zlaća, do Etno avlije koja prikazuje nekadašnji način života, Banovići su zanimljiv izbor za jednodnevni izlet, porodični odmor ili vikend u prirodi.

Posebnost ove destinacije upravo je u mogućnosti da se tokom jednog boravka upozna rudarska prošlost, istraže šumski predjeli i doživi gostoprimstvo karakteristično za ovaj kraj.

Banovićki Ćiro, živi simbol rudarske i željezničke tradicije

Malo je mjesta u Bosni i Hercegovini u kojima parne lokomotive imaju tako važnu ulogu u lokalnom identitetu kao u Banovićima.

Razvoj ovog kraja decenijama je povezan s eksploatacijom uglja i željezničkim transportom, a uskotračna pruga postala je jedan od prepoznatljivih simbola banovićke industrijske historije.

Posebnu vrijednost predstavlja činjenica da se na području Rudnika mrkog uglja Banovići sačuvala tradicija korištenja parnih lokomotiva u industrijskom transportu. One predstavljaju rijedak primjer željezničkog naslijeđa koje nije ostalo isključivo u muzejima.

Za ljubitelje starih vozova, industrijske fotografije i historije željeznice, banovićki Ćiro jedna je od najzanimljivijih atrakcija ovog dijela Bosne i Hercegovine.

S njim je povezan i koncept foto safarija, tokom kojeg posjetioci mogu upoznati izgled lokomotiva, vagona, pruge i krajolika koji je decenijama oblikovao život rudarskog kraja.

Mogućnost organizovane vožnje ili posebnog obilaska potrebno je unaprijed provjeriti kod nadležnih, jer se radi o željezničkoj infrastrukturi koja ima i industrijsku namjenu.

Muzejska postavka „Banovićka Ćirolija“ čuva priču o nastanku grada

Za bolje razumijevanje prošlosti Banovića posebno je zanimljiva muzejska postavka „Banovićka Ćirolija“, nastala kroz projekat međunarodne saradnje Bosne i Hercegovine i Srbije.

Ovaj prostor povezuje historiju rudnika, željeznice, nastanka grada i svakodnevnog života ljudi koji su radili u rudarskoj industriji.

U postavci se mogu vidjeti autentični rudarski alati, zaštitna oprema, lampe, fotografije, dokumenti i drugi predmeti koji svjedoče o načinu rada u nekadašnjim rudnicima.

Među posebno zanimljivim eksponatima nalazi se i takozvana Babajićka lopata, povezana s pričom o rudarskoj brigadi Abdurrahmana Babajića.

Prema podacima predstavljenim u muzejskoj postavci, ova brigada ostvarila je izuzetan rezultat u iskopu uglja, a lopata je postala simbol radničkog uspjeha i rudarske tradicije.

Posjetioci mogu upoznati i historiju omladinske pruge Brčko–Banovići, izgrađene 1946. godine. Pruga duga približno 92 kilometra nastala je zahvaljujući radu desetina hiljada omladinaca i predstavlja jedan od najpoznatijih infrastrukturnih projekata poslijeratne obnove Jugoslavije.

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Posebno zanimljiv dio muzeja čine multimedijalni sadržaji koji posjetiocima približavaju razvoj željeznice. Među njima su interaktivni prikazi, arhivski materijali i mogućnost virtuelnog putovanja starim željezničkim rutama pomoću VR tehnologije.

Na taj način industrijska prošlost postaje zanimljiva i mlađim generacijama, koje kroz savremenu tehnologiju mogu upoznati vrijeme parnih lokomotiva i rudarskih brigada.

Banovići imaju i srednjovjekovno naslijeđe

Iako je novija historija Banovića snažno povezana s rudarstvom, prošlost ovog kraja seže mnogo dalje. Posebno mjesto u kulturno-historijskom naslijeđu zauzima stećak Božićka Banovića, koji se nalazi u Banovići Selu i ima status nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine.

Ovaj srednjovjekovni nadgrobni spomenik značajan je i zbog povezanosti s imenom Banovića.

U muzejskoj postavci „Banovićka Ćirolija“ predstavljen je i njegov umanjeni prikaz, zahvaljujući kojem posjetioci mogu upoznati izgled spomenika i prije obilaska samog lokaliteta.

Stećak predstavlja važan podsjetnik da historija ovog područja nije počela razvojem rudnika, nego da čuva tragove života iz znatno ranijih perioda.

Zlaća, odmor u prirodi podno planine Konjuh

Nakon industrijskog i historijskog naslijeđa, prirodna strana Banovića pruža sasvim drugačiji doživljaj.

Među najpoznatijim izletištima nalazi se Zlaća, smještena u podnožju planine Konjuh, u ambijentu šuma, planinskog zraka i prirodnih predjela.

Ovo izletište privlači posjetioce koji žele pobjeći od gradske gužve i provesti vrijeme u mirnijem okruženju.

Zlaća je pogodna za porodične izlete, lagane šetnje, rekreaciju i odmor u prirodi. Šumski putevi i okolni pejzaži pružaju mogućnost za kraće boravke na otvorenom, ali i duže istraživanje područja Konjuha.

U turističkoj ponudi ovog prostora nalazi se i hotel Zlaća, koji predstavlja jednu od mogućnosti za boravak u prirodnom ambijentu i upoznavanje lokalne ugostiteljske ponude.

Posebna prednost Zlaće je mogućnost kombinovanja aktivnog i mirnijeg odmora, zbog čega je zanimljiva različitim generacijama posjetilaca.

Mačkovac, izletište za porodični odmor i rekreaciju

Još jedna lokacija koju vrijedi posjetiti na području Banovića jeste izletište Mačkovac.

Ovaj prostor, okružen zelenilom i šumskim predjelima, namijenjen je boravku u prirodi, druženju i odmoru.

Mačkovac je posebno zanimljiv porodicama s djecom, jer se u okviru izletišta nalaze sadržaji namijenjeni najmlađim posjetiocima.

Uređenje i razvoj ovog prostora dio su aktivnosti lokalnih institucija koje rade na promociji turističkih potencijala Banovića.

Za razliku od zahtjevnijih planinarskih ruta, Mačkovac omogućava jednostavniji izlet u prirodu, bez potrebe za složenim planiranjem.

Posjetioci ovdje mogu provesti nekoliko sati u šetnji, odmoru i druženju, a boravak povezati s obilaskom drugih atrakcija na području Banovića.

Etno avlija Mačkovac, mjesto gdje se čuva duh stare Bosne

Jedan od posebno zanimljivih lokaliteta banovićkog kraja jeste Etno avlija Mačkovac, prostor u kojem se čuva tradicija nekadašnjeg života u bosanskim selima.

Ova etno cjelina podsjeća na vrijeme kada su drvo, kamen, ručni rad i stari zanati bili sastavni dio svakodnevice.

Posebnu pažnju privlače tradicionalni objekti, vodenice, radionice, rukotvorine i predmeti koji su se nekada koristili u domaćinstvima.

Etno avlija nije zanimljiva samo zbog arhitekture. Vrijednost ovog prostora nalazi se i u mogućnosti da posjetioci upoznaju način života prethodnih generacija, od uređenja doma do svakodnevnih poslova i zanata.

Stari predmeti ovdje nisu samo dekoracija, nego svjedočanstva o vremenu kada su se mnoge stvari izrađivale ručno, a lokalna zajednica bila snažno povezana s prirodom.

Ambijent dodatno upotpunjuju potok, zelenilo i tradicionalni izgled objekata, zbog čega je Etno avlija Mačkovac zanimljivo mjesto za fotografisanje i porodični obilazak.

Tradicionalni okusi i domaćinska atmosfera Banovića

Turističko iskustvo Banovića ne završava obilaskom lokomotiva, izletišta i historijskih znamenitosti.

Boravak u ovom kraju prilika je i za upoznavanje tradicionalne bosanske gastronomije, koja se posebno uklapa u ambijent izletišta i etno objekata.

Domaća jela, kafa, tradicionalni kolači i lokalni specijaliteti dio su ugostiteljske ponude koju posjetioci mogu istražiti tokom boravka.

Posebno zanimljiv doživljaj predstavlja odmor u prostoru uređenom u tradicionalnom stilu, gdje se hrana i domaćinski ambijent nadopunjuju.

Upravo takva mjesta omogućavaju posjetiocima da upoznaju Banoviće i izvan njihovih najpoznatijih znamenitosti, kroz svakodnevne običaje, gostoprimstvo i atmosferu lokalne zajednice.

TO DO lista: Šta ne smijete propustiti u Banovićima?

Ako planirate jednodnevni izlet ili vikend na području Banovića, ovih deset preporuka pomoći će vam da upoznate najzanimljivije dijelove ovog kraja.

1. Upoznajte legendarnog banovićkog Ćiru. Otkrijte historiju parnih lokomotiva i uskotračne željeznice koja je obilježila razvoj Banovića.

2. Posjetite muzejsku postavku „Banovićka Ćirolija“. Pogledajte stare rudarske alate, željezničke eksponate, fotografije i dokumente iz historije grada.

3. Isprobajte virtuelnu vožnju Ćirom. Ako je VR sadržaj dostupan, doživite nekadašnje željezničko putovanje kroz savremenu tehnologiju.

4. Upoznajte historiju pruge Brčko–Banovići. Saznajte kako je izgradnja pruge 1946. godine uticala na razvoj ovog rudarskog kraja.

5. Posjetite stećak Božićka Banovića. Otkrijte srednjovjekovni spomenik povezan s historijom i imenom Banovića.

6. Provedite dan na Zlaći. Uživajte u prirodi, šumskim predjelima i ambijentu podno Konjuha.

7. Posjetite izletište Mačkovac. Iskoristite uređene prostore za porodični izlet, šetnju i odmor.

8. Obiđite Etno avliju Mačkovac. Pogledajte tradicionalne bosanske objekte, stare vodenice, radionice i rukotvorine.

9. Istražite prirodne predjele Konjuha. Odaberite šetnju ili drugu rekreativnu aktivnost prilagođenu svojim mogućnostima.

10. Probajte domaću hranu i uživajte u tradicionalnom ambijentu. Boravak završite uz lokalne specijalitete, kafu ili domaći desert.

Pogledajte turističku priču o Banovićima

Banovići su predstavljeni i u televizijskom serijalu „Otkrij destinaciju. Uživaj u doživljaju.“, posvećenom turističkim potencijalima Tuzlanskog kantona. Kroz zanimljive lokacije i priče lokalnih stanovnika serijal približava rudarsko i željezničko naslijeđe, prirodne ljepote i tradicionalni način života ovog kraja.

Turistički vodič kroz Banoviće, najpoznatije atrakcije, baštinu, izletišta i mjesta koja vrijedi posjetiti dio je projekta “Otkrij destinaciju. Uživaj u doživljaju.” koji RT Slon realizuje s Ministarstvom trgovine, turizma i saobraćaja TK.