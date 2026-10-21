Besplatan voz Banovići–Brčko povodom 80 godina Omladinske pruge

Povodom 80. godišnjice izgradnje Omladinske pruge Brčko–Banovići, građanima će 7. novembra biti omogućeno besplatno putovanje svečanim vozom na relaciji Banovići–Brčko.

Ovo će biti centralni događaj višednevnog programa obilježavanja jubileja, koji je danas usvojio Organizacioni odbor na sjednici kojom je predsjedavao premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić.

Obilježavanje godišnjice počet će 2. novembra u Brčkom, otvaranjem izložbe Arhiva Tuzlanskog kantona pod nazivom „Historijska pruga kroz historijske izvore“ i promocijom knjige „Prva omladinska pruga: između mita i stvarnosti“, autora Najila Kurtića.

Isti program bit će održan 4. novembra u Srebreniku, dok će dan kasnije izložba i promocija knjige biti organizovane u Živinicama.

U Tuzli je za 6. novembar planirano otvaranje izložbe Muzeja istočne Bosne u Ateljeu „Ismet Mujezinović“, a istog dana u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra bit će predstavljena knjiga Najila Kurtića.

Besplatna vožnja povodom godišnjice Omladinske pruge Brčko–Banovići

Centralna manifestacija zakazana je za subotu, 7. novembra, na dan kada je prije tačno 80 godina završena izgradnja Omladinske pruge Brčko–Banovići.

Tim povodom bit će organizovano besplatno putovanje svečanim vozom od Banovića do Brčkog. Prema najavi organizatora, voznu kompoziciju činit će devet putničkih vagona.

Izgradnja pruge duge 92 kilometra završena je 7. novembra 1946. godine, nakon samo šest mjeseci rada. U ovom velikom infrastrukturnom poduhvatu učestvovalo je približno 62.000 mladih, čiji je angažman postao jedan od simbola poslijeratne obnove tadašnje Jugoslavije.

Omladinska pruga Brčko–Banovići imala je značajnu ulogu u povezivanju industrijskih područja s ostatkom zemlje, posebno u transportu uglja i drugih sirovina važnih za privredni razvoj.

Program obilježavanja 80. godišnjice bit će završen 8. novembra svečanom akademijom