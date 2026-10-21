Tamne tačkice na nosu mnogi smatraju miteserima i pokušavaju ih ukloniti istiskivanjem, pilinzima ili posebnim trakicama za čišćenje pora. Međutim, ove sitne promjene na koži često su zapravo lojni filamenti, prirodne strukture koje imaju važnu ulogu u održavanju vlažnosti i zaštiti kože.

Za razliku od mitesera, lojni filamenti nisu posljedica začepljenih pora niti predstavljaju oblik akni. Riječ je o tankim strukturama unutar pora koje omogućavaju da se sebum, odnosno prirodna masnoća kože, prenosi iz lojnih žlijezda na njenu površinu.

Kako razlikovati tamne tačkice na nosu od mitesera?

Iako na prvi pogled izgledaju slično, između lojnih filamenata i mitesera postoje značajne razlike.

Lojni filamenti obično su sitniji, ravni i svjetlije boje, najčešće sivkasti, žućkasti ili svijetlosmeđi. Posebno su vidljivi na nosu, čelu i bradi, gdje se nalazi veći broj lojnih žlijezda.

Miteseri su, s druge strane, oblik akni koji nastaje kada se pore začepe viškom sebuma i odumrlim ćelijama kože. Njihova tamna boja povezana je s promjenama sadržaja pora nakon izlaganja zraku, a ne s nečistoćom, kako se često pogrešno misli.

Ako su tamne tačkice na nosu sitne, približno jednake veličine i ravnomjerno raspoređene, moguće je da se radi upravo o lojnim filamentima.

Zašto ih ne treba istiskivati?

Jedna od najčešćih grešaka u njezi lica jeste pokušaj uklanjanja svake vidljive tačkice na koži. Kod lojnih filamenata takav postupak ne donosi trajne rezultate jer se sebum ponovo nakuplja unutar pora.

Istiskivanje može izazvati crvenilo, iritaciju i oštećenje kože, a u pojedinim slučajevima i povećati rizik od upale.

Ni popularne trakice za čišćenje pora nisu trajno rješenje. One mogu privremeno ukloniti sadržaj pora, ali istovremeno mogu nadražiti kožu i ukloniti dio prirodnih masnoća koje je štite.

Kako pravilnom njegom smanjiti vidljivost pora?

Iako se lojni filamenti ne mogu trajno ukloniti, njihov izgled moguće je ublažiti odgovarajućom njegom.

Dermatolozi preporučuju redovno, ali nježno čišćenje lica, korištenje hidratantnih krema i preparata koji ne začepljuju pore. Proizvodi sa salicilnom kiselinom mogu pomoći u uklanjanju odumrlih ćelija i smanjenju nakupljanja masnoće.

U određenim slučajevima korisni mogu biti i retinoidi, ali ih je potrebno uvoditi postepeno jer mogu izazvati suhoću i iritaciju kože.

Pretjerano čišćenje, grubi pilinzi i često istiskivanje nisu preporučljivi, čak ni osobama s masnom kožom.

Ako se tamne tačkice na nosu pojavljuju zajedno s upalnim aknama, bolnim promjenama ili izraženom iritacijom, preporučuje se pregled dermatologa kako bi se utvrdilo o kakvim je promjenama riječ.