Noćna njega kože: Šta joj je potrebno tokom sna?

RTV SLON
treća smjena kako sačuvati zdravlje i san, savjeti za noćni režim rada
Foto ilustracija: Kako bolje spavati nakon noćne smjene, kako sačuvati zdravlje i san

Tokom sna organizam se odmara i obnavlja, a važni procesi odvijaju se i u koži. Zbog toga večernja njega može biti važan dio svakodnevne rutine, posebno kada je riječ o održavanju hidratacije i očuvanju prirodne zaštitne barijere.

Koža tokom dana izložena je sunčevom zračenju, zagađenju i drugim vanjskim utjecajima. Noću se mijenjaju pojedini procesi povezani s njenom obnovom, zbog čega pravilno odabrani proizvodi mogu pomoći da ujutro izgleda svježije i odmornije.

Hidratacija je osnova noćne njege

Noćne kreme često imaju bogatiju teksturu od dnevnih proizvoda. Njihova uloga je da pomognu koži da zadrži vlagu i očuva zaštitnu barijeru.

Među često korištenim sastojcima su hijaluronska kiselina i ceramidi. Hijaluronska kiselina pomaže vezivanju vode, dok ceramidi doprinose očuvanju zaštitne barijere kože.

Izbor kreme ipak treba prilagoditi tipu kože. Suhoj koži obično odgovaraju bogatije formule, dok masnoj koži mogu više odgovarati laganiji proizvodi koji ne ostavljaju težak osjećaj na licu.

Kada uvesti serume i aktivne sastojke?

Pored hidratantne kreme, večernja rutina može uključivati serum prilagođen potrebama kože. Niacinamid, peptidi i retinol neki su od sastojaka koji se koriste u proizvodima za njegu lica.

Retinol može pomoći u poboljšanju teksture kože i smanjenju vidljivosti sitnih bora, ali kod nekih osoba izaziva crvenilo, suhoću i iritaciju. Zbog toga ga je preporučljivo uvoditi postepeno, uz praćenje reakcije kože.

Tokom korištenja retinola važna je i svakodnevna zaštita od sunca. Osobe s osjetljivom kožom ili postojećim problemima najbolje je da se prije uvođenja jačih aktivnih sastojaka posavjetuju s dermatologom.

Jednostavna rutina često je dovoljna

Za njegu kože prije spavanja nije potrebno koristiti veliki broj proizvoda. Pretjerivanje s aktivnim sastojcima može izazvati iritaciju i narušiti zaštitnu barijeru.

Osnovu večernje rutine čine nježno čišćenje lica i nanošenje hidratantnog proizvoda. Prema potrebama kože, može se dodati i jedan odgovarajući serum.

Najvažnije je odabrati proizvode koji odgovaraju tipu kože i koristiti ih dosljedno. Jednostavna i pravilno prilagođena rutina može biti korisnija od kombinovanja velikog broja proizvoda bez jasne potrebe.

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