Treba li prati lice toplom ili hladnom vodom? Evo šta je bolje za vašu kožu

Pranje lica toplom ili hladnom vodom može utjecati na zdravlje kože, njenu hidrataciju i prirodnu zaštitnu barijeru. Iako mnogi vjeruju da hladna voda zateže pore, a vruća bolje uklanja nečistoće, dermatolozi preporučuju drugačiji pristup svakodnevnoj njezi lica.

Prema pisanju zdravstvenog portala Health, najbolji izbor za čišćenje kože je mlaka voda, uz korištenje blagih sredstava prilagođenih tipu kože. Ekstremno visoke ili niske temperature mogu izazvati iritaciju, isušivanje i narušavanje prirodne zaštite kože.

Američka akademija za dermatologiju (AAD) također preporučuje umivanje mlakom vodom, bez grubog trljanja lica, kako bi se uklonile nečistoće i istovremeno očuvala vlažnost kože.

Zašto je mlaka voda najbolji izbor za pranje lica?

Koža ima prirodnu zaštitnu barijeru koja zadržava vlagu i štiti je od vanjskih utjecaja. Nepravilno čišćenje, posebno vrućom vodom, može narušiti ovu barijeru i izazvati osjećaj zatezanja, crvenilo ili perutanje.

Mlaka voda omogućava ugodnije čišćenje, a u kombinaciji s odgovarajućim sredstvom za umivanje pomaže uklanjanju viška masnoće, ostataka šminke i kreme sa zaštitnim faktorom.

Dermatolozi savjetuju umivanje najviše dva puta dnevno, ujutro i navečer, uz dodatno čišćenje nakon pojačanog znojenja.

Može li hladna voda koristiti koži?

Hladna voda može privremeno smanjiti natečenost lica i dati osjećaj svježine, naročito nakon buđenja. Kratkotrajno izlaganje hladnoći može utjecati na krvne sudove i privremeno promijeniti izgled kože.

Međutim, tvrdnja da hladna voda trajno sužava pore nije naučno potvrđena. Veličina pora prvenstveno zavisi od genetike, tipa kože i drugih faktora.

Hladna voda također nije nužno najbolji izbor za uklanjanje masnoće i ostataka kozmetičkih proizvoda, pa se za temeljito čišćenje ipak preporučuje mlaka voda i odgovarajuće sredstvo za umivanje.

Kod osoba s osjetljivom kožom izrazito hladna voda može izazvati nelagodu i dodatnu iritaciju.

Vruća voda može isušiti i nadražiti kožu

Za razliku od mlake, vruća voda može ukloniti dio prirodnih masnoća koje pomažu održavanju vlažnosti kože.

Često umivanje vrućom vodom može dovesti do isušivanja, crvenila i osjećaja zatezanja, posebno kod osoba koje imaju osjetljivu kožu, ekcem ili druge dermatološke tegobe.

Temperatura vode iznad približno 42 stepena Celzijusa može biti posebno neugodna za kožu, a dugotrajno izlaganje toplini dodatno povećava mogućnost narušavanja zaštitne barijere.

Iako se toplina u određenim medicinskim postupcima koristi za ublažavanje pojedinih kožnih simptoma, takvi tretmani provode se pod kontrolisanim uslovima i nisu isto što i svakodnevno umivanje vrućom vodom.

Kako pravilno prati lice i izbjeći iritacije?

Pravilno pranje lica počinje čistim rukama i korištenjem vode ugodne, mlake temperature.

Nakon što se lice navlaži, potrebno je nanijeti malu količinu blagog sredstva za čišćenje i nježno ga rasporediti vrhovima prstiju. Posebnu pažnju treba posvetiti čelu, nosu i bradi, gdje se kod mnogih osoba nakuplja više masnoće.

Treba izbjegavati grubo trljanje, korištenje grubih spužvi i agresivnih proizvoda jer mogu izazvati crvenilo i nadraženost.

Nakon temeljitog ispiranja lice je najbolje nježno posušiti čistim peškirom, bez snažnog trljanja. Hidratantnu kremu preporučuje se nanijeti dok je koža još blago vlažna.

Osobe koje imaju akne, izrazito suhu kožu ili druga dermatološka stanja trebaju birati proizvode prilagođene svojim potrebama, a u slučaju dugotrajnih tegoba potražiti savjet dermatologa.