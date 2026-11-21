Suha koža tokom jeseni i zime čest je problem, a hladno vrijeme i grijanje prostorija mogu dodatno pogoršati njeno stanje. Dermatolozi upozoravaju da neke svakodnevne navike, posebno dugo tuširanje vrućom vodom, mogu pojačati isušivanje i iritaciju kože.

Prema preporukama Američke akademije za dermatologiju, tokom hladnijih mjeseci koža gubi vlagu zbog suhog zraka, dok boravak u zagrijanim prostorijama može dodatno oslabiti njenu prirodnu zaštitnu barijeru.

Zbog toga se mogu pojaviti zatezanje, perutanje, crvenilo i svrab, naročito na rukama, licu i nogama.

Greška koju mnogi prave tokom tuširanja

Iako tuširanje vrućom vodom tokom hladnih dana djeluje ugodno, dermatolozi preporučuju korištenje mlake vode i kraće zadržavanje pod tušem.

Nakon kupanja savjetuje se nježno brisanje kože peškirom te nanošenje hidratantne kreme dok je koža još blago vlažna. Na taj način lakše se zadržava vlaga.

Stručnjaci preporučuju i izbjegavanje agresivnih sapuna i proizvoda s jakim mirisima, naročito osobama koje već imaju osjetljivu kožu.

Suha koža može se dodatno zaštititi redovnim korištenjem hidratantnih krema i nošenjem rukavica tokom hladnih dana. Ako se pojave bolne pukotine, uporno crvenilo ili intenzivan svrab koji ne prolazi, preporučuje se pregled dermatologa.