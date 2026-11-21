Polarni vrtlog ove godine pokazuje znakove neuobičajeno ranog slabljenja, što bi tokom zime moglo donijeti prodore hladnog zraka u dijelove Evrope i povećati potražnju za prirodnim plinom. Energetski analitičari upozoravaju da bi takav razvoj vremenskih prilika mogao dodatno povećati cijene energenata, posebno zbog smanjenih evropskih zaliha plina.

Prema pisanju američkog CNBC-a, meteorolozi i energetski stručnjaci prate istovremenu pojavu dva značajna atmosferska fenomena, ranog poremećaja polarnog vrtloga i snažnog El Niña.

Njihova kombinacija otežava dugoročne vremenske prognoze jer ne postoje dovoljno uporedivi historijski podaci koji bi pouzdano pokazali kakve će posljedice imati na evropsku zimu.

Šta je polarni vrtlog i zašto njegovo slabljenje zabrinjava meteorologe?

Polarni vrtlog predstavlja veliko područje hladnog zraka i snažnih vjetrova koje se nalazi visoko u atmosferi iznad Arktika. Kada je stabilan, pomaže zadržavanju hladnog zraka u polarnim područjima.

Međutim, njegovo slabljenje ili poremećaj može promijeniti kretanje atmosferskih struja i povećati mogućnost prodora hladnog zraka prema Evropi, Sjevernoj Americi i Aziji.

Meteorolozi su ove godine zabilježili neuobičajeno rane promjene u stratosferskoj cirkulaciji. Slični poremećaji češće se očekuju u kasnijem dijelu zime, zbog čega je njihova pojava tokom novembra privukla posebnu pažnju stručnjaka.

Simon Lee, stručnjak za atmosferske nauke sa Univerziteta St Andrews, za CNBC je objasnio da istovremena pojava stratosferskog zagrijavanja i El Niña nije nužno neobična, ali je vrijeme ovog poremećaja posebno značajno.

Ipak, slabljenje polarnog vrtloga ne znači automatski da Evropu očekuje izrazito hladna zima. Ono povećava mogućnost hladnijih perioda, dok će stvarni vremenski uslovi zavisiti od razvoja drugih atmosferskih sistema.

Evropske zalihe plina pod dodatnim pritiskom

Evropsko tržište plina već se suočava s ograničenim rezervama i povećanom neizvjesnošću u snabdijevanju.

Prema analizama koje prenosi CNBC, evropska skladišta prirodnog plina ušla su u zimsku sezonu s najnižim nivoima zaliha u više od deset godina.

Dodatni problem mogla bi predstavljati duža razdoblja hladnog vremena, kada domaćinstva i privreda troše više plina za grijanje.

Ukoliko istovremeno oslabi proizvodnja električne energije iz vjetroelektrana, povećava se potreba za korištenjem plinskih elektrana, što dodatno utiče na potražnju.

Analitičari kompanije Wood Mackenzie upozoravaju da je povlačenje plina iz evropskih skladišta tokom prve polovine novembra bilo među najvećim zabilježenim za taj dio godine.

Cijene plina već bilježe snažan rast

Evropske veleprodajne cijene prirodnog plina posljednjih sedmica dostigle su nivoe koji nisu zabilježeni od energetske krize 2022. godine.

Prema podacima koje prenosi CNBC, referentna cijena evropskog plina krajem oktobra dostigla je 103,9 eura po megavatsatu.

Na kretanje cijena, osim vremenskih prilika, utiču i međunarodni sukobi, dostupnost ukapljenog prirodnog plina te konkurencija između evropskih i azijskih kupaca.

Florence Schmit, energetska strateginja Rabobanka, upozorila je da istovremeni geopolitički i vremenski poremećaji predstavljaju posebno ozbiljan rizik za stabilnost energetskog tržišta.

Može li polarni vrtlog uticati i na cijene grijanja u BiH?

Bosna i Hercegovina nije izvan uticaja evropskog energetskog tržišta, pa značajnija poskupljenja prirodnog plina u Evropi mogu predstavljati pritisak i na domaće troškove nabavke energenata.

Međutim, rast veleprodajnih cijena u Evropi ne znači da će automatski doći do povećanja računa za grijanje u BiH. Konačni efekti zavise od ugovorenih cijena nabavke, načina obračuna i odluka nadležnih institucija i distributera.

Evropska mreža operatora transportnih sistema za plin, ENTSOG, u svojoj procjeni za zimu 2026/2027. navela je da evropska infrastruktura ima kapacitete za zadovoljavanje potražnje, ali da bi ograničena dostupnost ukapljenog plina mogla stvoriti dodatne probleme u pojedinim regijama.

Meteorolozi zato nastavljaju pratiti razvoj polarnog vrtloga i njegov mogući uticaj na temperature tokom decembra i narednih zimskih mjeseci. Za sada nema dovoljno osnova za pouzdanu tvrdnju da će cijela Evropa imati izuzetno hladnu zimu.