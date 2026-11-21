Cijene cigareta u BiH mogle bi se promijeniti od 1. januara 2027. godine, kada počinje primjena novih iznosa akciza na cigarete i duhan za pušenje. Ipak, nova pravila ne znače da će automatski poskupjeti sve cigarete koje se prodaju na domaćem tržištu, već će promjene prvenstveno zavisiti od njihove trenutne cijene i odluka proizvođača.

Prema odluci Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, minimalna akciza na pakovanje od 20 cigareta od početka naredne godine iznosit će 3,95 KM, umjesto dosadašnjih 3,77 KM.

To predstavlja povećanje od 18 feninga po pakovanju, ali taj iznos ne znači da će svaka kutija cigareta na trafikama biti skuplja za isti iznos.

Koje cigarete bi mogle poskupjeti od januara?

Nova minimalna akciza prvenstveno će uticati na jeftinije cigarete, odnosno pakovanja čija je maloprodajna cijena niža od 5,48 KM.

Kod ovih proizvoda obračunata akciza može biti niža od novog propisanog minimuma, zbog čega proizvođači i distributeri moraju uskladiti porezne obaveze s novim pravilima.

S druge strane, cigarete na koje se već obračunava akciza veća od minimalne ne moraju nužno poskupjeti samo zbog ove odluke.

Konačne cijene zavisit će od novih cjenovnika koje utvrde proizvođači i distributeri. Zbog toga još nije moguće precizno navesti koje će marke cigareta biti skuplje i koliko će iznositi eventualna poskupljenja.

Cijene cigareta u BiH zavisit će od novih cjenovnika

Odlukom za 2027. godinu specifična akciza na cigarete ostaje nepromijenjena i iznosi 1,65 KM po pakovanju od 20 komada.

Uz nju se obračunava i proporcionalna akciza od 42 posto maloprodajne cijene, pri čemu ukupna akciza ne može biti niža od propisanog minimalnog iznosa.

Promjene se odnose i na duhan za pušenje. Akciza na ovu kategoriju od 1. januara iznosit će 158 KM po kilogramu, što je 80 posto minimalne akcize utvrđene za cigarete.

Nova pravila proizlaze iz odluke Upravnog odbora UIO BiH donesene 26. oktobra, koja je objavljena u Službenom glasniku BiH broj 79/26.

Šta nova pravila znače za trgovce i kupce?

Nova odluka predviđa i obaveze za trgovce i druge učesnike u prometu duhanskih proizvoda.

Za cigarete koje podliježu novoj minimalnoj akcizi potrebno je izvršiti popis zaliha na dan 1. januara 2027. godine. Popisne liste nadležnom regionalnom centru Uprave za indirektno oporezivanje dostavljaju se najkasnije do 7. januara.

Propisano je i plaćanje eventualne razlike akcize na zatečene zalihe do 17. januara 2027. godine.

Za građane koji svakodnevno kupuju cigarete eventualna poskupljenja predstavljat će dodatni trošak. Međutim, povećanje minimalne akcize za 18 feninga ne može se direktno poistovjetiti s rastom maloprodajne cijene svakog pakovanja.

Tačni iznosi koje će kupci plaćati od početka naredne godine bit će poznati nakon što proizvođači i distributeri dostave nove maloprodajne cjenovnike.