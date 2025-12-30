U novoj godini skuplje cigarete, evo za koliko rastu akcize

Akcize na cigarete u Bosni i Hercegovini ponovo će rasti od 1. januara 2026. godine, nakon što je Upravni odbor Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine donio odluku o utvrđivanju minimalne i specifične akcize na cigarete i duhan za pušenje.

Prema usvojenoj odluci, minimalna akciza za hiljadu komada cigareta iznosit će 188,50 KM, što u praksi znači 3,77 KM po pakovanju od 20 komada. U poređenju s ovom godinom, kada je minimalna akciza iznosila 179 KM ili 3,58 KM po kutiji, riječ je o povećanju od 9,50 KM, odnosno 5,30 posto.

Minimalna akciza povećana, specifična ostaje ista

Dok minimalna akciza bilježi rast, specifična akciza na cigarete ostaje nepromijenjena i iznosi 1,65 KM po pakovanju od 20 komada cigareta. Time je zadržan dosadašnji nivo ove vrste opterećenja, ali ukupni iznos koji utiče na formiranje cijena ipak raste zbog povećanja minimalne akcize.

Akcize na cigarete prate i promjene kada je riječ o duhanu za pušenje. Akciza na duhan u 2026. godini iznosit će 80 posto od minimalne akcize na cigarete, odnosno 150,80 KM po kilogramu. Ove godine taj iznos bio je 143,20 KM, što znači da je i ovdje zabilježeno povećanje od 7,60 KM, također za 5,30 posto.

Rast akciza najavljuje skuplje cigarete

Iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH najavili su da će odluka biti objavljena na njihovoj službenoj internet stranici, gdje će proizvođači i distributeri dobiti precizna uputstva o obavezama koje se odnose na popis zaliha i eventualno novo formiranje maloprodajnih cijena.

Iako konkretne nove cijene još nisu objavljene, dosadašnja praksa pokazuje da rast akciza na cigarete gotovo uvijek dovodi i do poskupljenja cigareta i duhana na tržištu, što će se vjerovatno osjetiti već početkom naredne godine.

Kompenzatorna kamata i carinska tarifa

Na istoj sjednici, Upravni odbor UIO BiH usvojio je i odluku o visini stope kompenzatorne kamate za period od 1. januara do 30. juna 2026. godine, koja ostaje nepromijenjena i iznosi 12 posto. Također je usvojeno i mišljenje na prijedlog odluke o utvrđivanju Carinske tarife za 2026. godinu.