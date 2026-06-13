SOS Dječija sela BiH jačaju hraniteljstvo i podršku porodicama

SOS Dječija sela u Bosni i Hercegovini više od 30 godina pružaju podršku djeci bez roditeljskog staranja, djeci u riziku od gubitka roditeljske brige, mladima i porodicama širom zemlje.

Tokom tog perioda više od 600 djece i mladih uspješno je uvedeno u samostalan život, dok organizacija danas kroz različite programe podržava više od 1.400 djece i mladih u Bosni i Hercegovini.

U proteklim godinama SOS Dječija sela provela su značajnu transformaciju modela brige o djeci. SOS porodice danas imaju najviše šestero djece, a u svakoj porodici rade dva SOS roditelja, čime se nastoji osigurati veća stabilnost i kontinuitet brige.

Nacionalni direktor SOS Dječijih sela u BiH Malik Garibija ističe da je jedna od ključnih promjena integracija SOS porodica u lokalne zajednice.

“Umjesto života unutar SOS sela, porodice se postepeno sele u kuće i stanove u zajednici, što djeci omogućava bolju socijalnu uključenost, smanjenje stigme i kvalitetnije odrastanje u okruženju sličnom onom u kojem žive njihovi vršnjaci”, istakao je Garibija.

SOS Dječija sela strateški razvijaju hraniteljstvo kao jedan od najvažnijih porodičnih oblika brige za djecu bez roditeljskog staranja.

U Federaciji BiH trenutno djeluje šest SOS centara za podršku hraniteljstvu, u Bihaću, Tuzli, Sarajevu, Zenici, Travniku i Mostaru. Ovi centri pružaju stručnu, edukativnu i materijalnu podršku hraniteljskim porodicama i imaju kapacitet za podršku oko 200 porodica.

Cilj je da što više djece odrasta u sigurnom porodičnom okruženju, umjesto u institucionalnom smještaju.

“Podrška ne prestaje punoljetstvom. Mladi koji odrastaju u SOS programima nastavljaju dobivati stručnu, mentorsku i finansijsku podršku nakon završetka srednje škole, tokom studija ili procesa osamostaljivanja”, istakao je Garibija.

U programu samostalnog života trenutno je više od 30 mladih osoba. Program obuhvata podršku pri obrazovanju, zapošljavanju, rješavanju stambenog pitanja, polaganju vozačkog ispita i razvoju životnih vještina.

Dodatno, sedam mladih koristi SOS Global Scholarship stipendije, koje im omogućavaju studiranje u BiH i na univerzitetima širom svijeta.

SOS Dječija sela provode i programe prevencije s ciljem očuvanja porodica i sprečavanja izdvajanja djece iz porodičnog okruženja. Kroz Program jačanja porodica trenutno se pruža podrška za oko 150 porodica širom BiH.

Kroz dva centra za rani rast i razvoj, namijenjena djeci od 0 do 6 godina, prošle godine prošlo je više od 500 djece.

Organizacija provodi i programe zapošljavanja i samozapošljavanja mladih u više gradova BiH. U dva ciklusa programa zaposleno je više od 340 mladih osoba iz alternativne brige, porodica u riziku i drugih ranjivih kategorija.

PR menadžerica SOS Dječijih sela u BiH Mirela Nalić naglašava važnost centara za socijalni rad, posebno u oblasti hraniteljstva.

“Zahvaljujući njihovom predanom radu, moguće je kontinuirano razvijati hraniteljstvo i jačati sistem podrške djeci bez roditeljskog staranja. SOS Centri za hraniteljstvo djeluju kao produžena ruka centara za socijalni rad, pružajući dodatnu stručnu, materijalnu i savjetodavnu podršku hraniteljskim porodicama. U SOS Dječijim selima u BiH vjerujemo da se najbolji rezultati postižu kroz partnerstvo, saradnju i međusobno povjerenje”, poručila je Nalić.

SOS Dječija sela u BiH uspješno su završila proces finansijske transformacije i od kraja prošle godine posluju kao potpuno lokalno samoodrživa organizacija, oslanjajući se na podršku građana, kompanija i partnera u BiH, uz nastavak saradnje s međunarodnim donatorima kroz projektne grantove.

Organizacija nastavlja zagovarati razvoj porodičnih oblika brige i reformu sistema zaštite djece, s ciljem da svako dijete u BiH odrasta u sigurnom i podržavajućem porodičnom okruženju.

“Naš cilj nije da budemo organizacija za mali broj djece. Naš cilj je da svako dijete bez roditeljskog staranja dobije jednaku priliku za sigurno odrastanje, podršku i budućnost u porodičnom okruženju”, poručuju iz SOS Dječijih sela u BiH.

Da dugoročna podrška može promijeniti životni put djeteta potvrđuju i priče mladih koji su odrasli u SOS porodicama i hraniteljskim porodicama.

Taiba Muminović, mlada osoba koja je odrasla u SOS Dječijim selima u BiH, kaže da je kontinuirana podrška nakon 18. godine bila presudna za njen razvoj.

“Nakon punoljetstva imala sam priliku nastaviti školovanje uz finansijsku podršku, mentorstvo i savjetodavnu pomoć. Kroz različite programe sticali smo znanja, razvijali vještine i gradili samopouzdanje za život izvan sistema brige. Danas radim kao SOS roditelj i mogu potvrditi koliko je važno da mladi imaju nekoga uz sebe i nakon 18. godine. Ta podrška može promijeniti cijelu budućnost”, naglasila je Muminović.

Pozitivne rezultate programa podrške mladima potvrđuje i Adna Kulić, korisnica YEEP II projekta, koja je zahvaljujući stečenim znanjima pokrenula vlastiti biznis.

“Kroz YEEP II program razvila sam poslovnu ideju, izradila biznis plan i dobila grant podršku za pokretanje Beauty Studija ‘Perla’. Zahvalna sam na ukazanom povjerenju i prilici koja mi je omogućila da ostvarim svoj cilj. Mladima poručujem da vjeruju u sebe i hrabro iskoriste prilike koje im se pružaju”, poručila je Kulić.

O značaju hraniteljstva i podrške mladima govori i Dragana Savić, koja je odrasla u hraniteljskoj porodici.

“Zahvaljujući hraniteljstvu dobila sam ljubav, podršku i priliku za obrazovanje. Danas sam magistrica socijalnog rada i samostalna mlada osoba. Dodatnu podršku i razvoj vještina stekla sam kroz YEEP program, koji mi je otvorio nove mogućnosti i pomogao da ostvarim svoje potencijale”, istakla je Savić.

SOS Dječija sela BiH djeluju u Bosni i Hercegovini od 1994. godine i dio su SOS Children’s Villages International, međunarodne organizacije koja više od 75 godina djeluje u 136 država širom svijeta, na svih pet kontinenata.