Sezona klizanja na Panonici počela je danas svečanim otvaranjem Gradskog klizališta u Tuzli. Ovogodišnja sezona posebno je značajna jer Panonika obilježava jubilej, 20 godina klizanja, a početak zimskih aktivnosti obilježen je programom namijenjenim prvenstveno najmlađim posjetiocima.

Svečano otvaranje počelo je u 12 sati, a organizatori su povodom početka nove sezone pripremili zabavni program za djecu i njihove porodice.

Za najmlađe je najavljena predstava uz Fazonka, nakon koje je predviđeno druženje s maskotama i klizanje. Program je osmišljen kako bi djeca, roditelji i ostali posjetioci zajedno obilježili početak jubilarne sezone.

Gradsko klizalište Panonika već dvije decenije predstavlja jedno od prepoznatljivih mjesta zimske rekreacije u Tuzli. Tokom prethodnih sezona bilo je mjesto okupljanja brojnih građana, posebno djece i mladih koji ovdje prave prve korake na ledu.

Uz klizanje, posjetiocima je na Panonici poznat i ledeni tobogan, dug 30 metara, koji je prethodnih godina bio jedna od dodatnih zimskih atrakcija.

Iz Panonike su ranije pozvali građane Tuzle i okolnih mjesta da sa porodicama i prijateljima obilježe početak nove sezone.

Sezona klizanja na Panonici tradicionalno traje tokom zimskih mjeseci, a njen završetak zavisi od vremenskih uslova i broja posjetilaca.