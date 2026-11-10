Nedim Muzaferović osvojio srebro u Zagrebu, Raščić šesti

Nedim Muzaferović osvojio je srebrnu medalju na međunarodnom takmičenju u brzom klizanju na kratkim stazama „Alpe Adria Trophy 1“, održanom proteklog vikenda u Zagrebu. Uspješan nastup ostvario je i drugi reprezentativac Bosne i Hercegovine Ermin Raščić, koji je takmičenje završio na šestom mjestu.

Na takmičenju u glavnom gradu Hrvatske učestvovalo je 175 brzoklizača iz 11 zemalja, a bh. reprezentativci nastupili su u seniorskoj konkurenciji uz podršku Saveza klizačkih sportova Bosne i Hercegovine.

Osvojena srebrna medalja predstavlja značajan rezultat za Muzaferovića, koji ima priliku nastupiti i na jednom od najvažnijih evropskih takmičenja u ovom sportu.

Nedim Muzaferović kandidat za Evropsko prvenstvo

Prema informacijama Saveza klizačkih sportova BiH, Nedim Muzaferović nalazi se među kandidatima za nastup na Evropskom seniorskom prvenstvu, ali prethodno mora ispuniti propisanu normu.

„Nedim Muzaferović je kandidat Saveza klizačkih sportova BiH za nastup na Evropskom seniorskom prvenstvu. Nadamo se da će u narednim nastupima ispuniti zadanu normu i ostvariti taj cilj. To bi bilo od izuzetnog značaja za našeg mladog reprezentativca i nastavak njegove karijere u tom atraktivnom sportu“, saopćeno je iz Saveza klizačkih sportova BiH.

Naredna takmičenja bit će prilika za bh. reprezentativca da ostvari rezultat potreban za plasman na Evropsko seniorsko prvenstvo.