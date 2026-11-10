Dani evropskog naslijeđa 2026 u Tuzlanskom kantonu bit će obilježeni kroz osam kulturnih događaja posvećenih velikom jubileju, 400 godina Behram-begovog naslijeđa. Manifestacija, koja počinje danas i traje do 15. decembra, predstavljena je na konferenciji za medije održanoj u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona u Tuzli.

Za ovogodišnji program Vlada Tuzlanskog kantona osigurala je 30.000 KM, a u njegovoj realizaciji učestvovat će kantonalne ustanove kulture i njihovi partneri. Poseban naglasak stavljen je na uključivanje učenika, studenata i mladih istraživača, kojima će kroz različite sadržaje biti predstavljena bogata kulturna i obrazovna prošlost ovog područja.

Dani evropskog naslijeđa 2026 u znaku velikog jubileja

Ministar za kulturu, sport i mlade TK Damir Gazdić istakao je da ovogodišnja manifestacija predstavlja nastavak zajedničkog djelovanja ustanova kulture, koje uz podršku Ministarstva pripremaju programe namijenjene široj javnosti.

„Želimo da se ustanove kulture još više otvore prema građanima i partnerima, da međusobno sarađuju i da naše kulturno naslijeđe bude prepoznatljivo i izvan granica Tuzlanskog kantona i Bosne i Hercegovine“, kazao je Gazdić.

Ovogodišnji program posvećen je Behram-begu, vakifu i dobrotvoru čije naslijeđe zauzima značajno mjesto u historiji Tuzle. Kroz manifestaciju će biti predstavljena četiri stoljeća razvoja obrazovanja, književnosti, nauke i dobročinstva, kao i značaj Behram-begove medrese.

Direktor Specijalne biblioteke „Behram-beg“ Ahmed Hatunić naglasio je da je cilj približiti javnosti manje poznate dijelove bosanskohercegovačke historije, posebno književno i naučno stvaralaštvo na bosanskom, arapskom, turskom i perzijskom jeziku.

„Želimo javnosti, a posebno učenicima i studentima, pokazati da smo i prije 400 godina imali obrazovne i kulturne institucije, vrijedne naučne radnike i bogato književno stvaralaštvo“, istakao je Hatunić.

Direktorica Narodne i univerzitetske biblioteke „Derviš Sušić“ Tuzla Sanja Dukić ukazala je na potrebu da vrijedna bibliotečka građa bude dostupnija građanima. Posebno je izdvojila izložbu djela na orijentalnim jezicima, koja će posjetiocima omogućiti upoznavanje s dijelom bogatog književnog naslijeđa.

Od promocije knjiga do predstave o Behram-begu

Prvi događaj bit će održan sutra, 11. novembra, u 18 sati u Biblioteci „Derviš Sušić“, gdje će biti promovisana knjiga „Historija bošnjačke književnosti“ profesora Seada Šemsovića, uz predstavljanje Orijentalne zbirke Biblioteke „Behram-beg“.

Već u četvrtak, 12. novembra, Specijalna biblioteka „Behram-beg“ organizuje literarni konkurs za učenike osnovnih i srednjih škola, posvećen obilježavanju 400 godina Behram-begovog naslijeđa.

Program se nastavlja 2. decembra u Biblioteci „Derviš Sušić“. U 18 sati bit će održana književna večer „Baština Bošnjaka na orijentalnim jezicima“, dok je za 18.45 sati planirano otvaranje izložbe „Djela Bošnjaka na orijentalnim jezicima“.

Dan kasnije, 3. decembra, u 14 sati u Plavoj sali BKC-a Tuzla bit će predstavljen zbornik dokumenata „Behram-begova medresa u Tuzli: od reforme do zabrane rada (1924–1949)“. Organizatori promocije su Arhiv TK i BKC TK.

Posebno mjesto u programu zauzima predstava „Behram-beg“, koja će biti izvedena 14. decembra u 18 sati u Narodnom pozorištu Tuzla, u organizaciji ove pozorišne kuće i Behram-begove medrese.

Završnica manifestacije uz program „Tragovi vremena“

Manifestacija će biti završena 15. decembra u 19 sati u Velikoj sali BKC-a TK svečanim scensko-multimedijalnim programom „Tragovi vremena – 400 godina Behram-begovog naslijeđa“, u režiji Adnana Mujkića.

Program će objediniti pozorište, muziku, igru i multimedijalne sadržaje, a zajednički ga pripremaju Bosanski kulturni centar TK, Muzej istočne Bosne Tuzla i Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK, u saradnji s Pozorištem mladih Tuzle i Savremeno-umjetničkom školom Tuzla.

Dani evropskog naslijeđa dio su zajedničke inicijative Vijeća Evrope i Evropske komisije, koja se obilježava u 50 država potpisnica Evropske kulturne konvencije s ciljem očuvanja kulturne raznolikosti i promocije historijskog naslijeđa.