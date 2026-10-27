U Tuzli počeo Festival filmskog stvaralaštva mladih: Prijavljeno više od 40 filmova

Festival filmskog stvaralaštva mladih počeo je danas u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona, a njegovo drugo izdanje okuplja učenike, studente i mlade filmske autore iz Bosne i Hercegovine i regije. Na festival je prijavljeno više od 40 filmova iz devet gradova, dok su u fokusu ovogodišnjeg programa porodica i domovina.

Festival je prilika mladim autorima da publici predstave svoje prve filmske radove, razmijene iskustva i razgovaraju o temama koje ih zaokupljaju. Program obuhvata projekcije, razgovore s autorima i dodjele nagrada, a poseban akcenat stavljen je na povezivanje mladih koji se bave filmskim stvaralaštvom.

„Cilj festivala je prije svega da ohrabrimo one najmlađe, osnovnoškolce i srednjoškolce, da se zainteresuju za filmsku umjetnost“, kazala je Amila Beširović, predsjednica Udruženja „Mladi Tuzle“.

Dodala je da je jedan od ciljeva povezati mlade autore iz regije i motivisati ih da nastave stvarati filmske i audiovizuelne sadržaje.

Festival filmskog stvaralaštva mladih otvara pitanja porodice i domovine

Ovogodišnji program traje četiri dana, a nakon projekcija predviđeni su razgovori o filmovima i temama koje obrađuju. Nedim Ćudić, rukovodilac Službe marketinga i programa JU BKC TK, istakao je da je upravo mogućnost otvorene diskusije jedna od posebnosti festivala.

„Ove godine smo delegirali teme porodica i domovina. Mislim da su obje aktuelne kada su u pitanju mladi ljudi“, kazao je Ćudić, pojašnjavajući da će se razgovarati o tome kako mladi vide Bosnu i Hercegovinu kao svoju domovinu, ali i porodicu u 21. stoljeću.

Festival je organizovan u okviru manifestacije „Dani audiovizuelnog naslijeđa i umjetnosti“, a takmičarski dio podijeljen je u tri kategorije, koje obuhvataju školska, studentska i omladinska filmska ostvarenja.

Podršku realizaciji pružili su Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona i Grad Tuzla. Resorni ministar Damir Gazdić naglasio je značaj edukacije mladih i stvaranja mogućnosti za kvalitetno provođenje slobodnog vremena.

Mladi autori kroz film govore o izazovima savremene porodice

Među učesnicima ovogodišnjeg festivala je i Hana Suljanović, učenica trećeg razreda Savremeno-umjetničke škole Tuzla, koja je sa svojim timom radila na filmu „Između nas“. Film se takmiči u kategoriji srednjoškolskih ostvarenja na temu porodice, a mladim autorima njegovo snimanje donijelo je vrijedno iskustvo.

„Ovo je jedno novo iskustvo za mene, a i ljude u mom timu, jer smo naučili šta to ustvari znači rad na jednom filmu i koliko je to komplikovano“, kazala je Suljanović.

Istakla je da je porodica, iako naizgled jednostavna tema, veoma kompleksna, posebno kada se govori o izazovima s kojima se porodice suočavaju u savremenom društvu.

Za najbolje filmove osnovnoškolaca i srednjoškolaca osigurane su novčane nagrade od 300 KM za prvo, 200 KM za drugo i 100 KM za treće mjesto. U kategorijama akademskog stvaralaštva i filmova mladih autora iz regije nagrada za prvo mjesto iznosi 1.000 KM.

Projekcije i razgovori do petka

Festival filmskog stvaralaštva mladih traje od 27. do 30. oktobra. Nakon današnjeg programa posvećenog porodici, u srijedu slijede projekcije filmova o domovini, dok će u četvrtak biti predstavljena studentska i omladinska ostvarenja.

Posljednji festivalski dan, petak, posvećen je filmskom naslijeđu. Publika će imati priliku pogledati film „Derviš i smrt“, nakon čega je planirana panel-diskusija o njegovoj ekranizaciji.

Ulaz na sve festivalske programe u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona je besplatan.