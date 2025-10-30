Treći dan Festivala filmskog stvaralaštva mladih: Nagrade, projekcije i inspirativne diskusije

Treći dan 1. Festivala filmskog stvaralaštva mladih, koji se održava u sklopu manifestacije „Dani audiovizuelnog naslijeđa“ u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona, protekao je u znaku nagrada, projekcija i zanimljivih razgovora o ulozi mladih u promociji kulturne baštine.

U takmičarskoj kategoriji filmova učenika osnovnih i srednjih škola TK, na temu „Kulturno naslijeđe mog kraja kao turistički potencijal“, prvo mjesto osvojila je Osnovna škola „Dr. Safvet-beg Bašagić“ iz Gradačca. Druga nagrada pripala je Mješovitoj srednjoj školi „Hasan Kikić“ iz Gradačca, dok je treće mjesto zauzela Osnovna škola „Podorašje“ iz Srebrenika. Nagrađeni su i učenici Osnovne škole Novi Grad Tuzla, Opće gimnazije Katoličkog školskog centra „Sveti Franjo“ Tuzla i Mješovite srednje hemijske škole Tuzla, čime su odabrane po tri najuspješnije osnovne i srednje škole u ovoj kategoriji.

Nakon dodjele priznanja održana je panel diskusija „Mladi, video produkcija i promocija kulturnog naslijeđa“ kojom je moderirao Nedim Ćudić. U razgovoru su učestvovali direktor Turističke zajednice TK Mirelam Mešković, stručni saradnik Zavoda za zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa TK Kemal Nurkić, te učenici i profesori nagrađenih škola. Učesnici su istakli da film može biti moćan alat za očuvanje i promociju kulturne baštine, te da su mladi upravo oni koji mogu tradicijske vrijednosti približiti savremenom društvu kroz digitalne platforme.

Publika je imala priliku pogledati i animirani film „Džonatan sa Galeb planine“, nastao u saradnji Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, Akademije dramskih umjetnosti Univerziteta u Tuzli i IC „Lotos“. Nakon projekcije održana je diskusija „Empatija, uključenost i jednakopravnost kroz digitalnu umjetnost“, koju je vodila Vesna Bratovčić. Panelisti su govorili o važnosti prikazivanja osoba s invaliditetom u umjetnosti, inkluziji i ulozi umjetnosti u razvoju društvene empatije.

Manifestacija se nastavlja u četvrtak programima posvećenim omladinskoj i studentskoj filmskoj produkciji, a u večernjim satima publiku očekuje festivalski koncert „Oktofonija“ i druženje učesnika. Završni dan, petak 31. oktobar, donosi program „Derviš Sušić u bh. scenariju“ povodom obilježavanja stote godišnjice rođenja ovog književnog velikana.

Festival filmskog stvaralaštva mladih organizuju JU Bosanski kulturni centar TK, Udruženje Mladi Tuzle, Pozorište mladih Tuzle, Srednja Savremeno-umjetnička škola Tuzla i Una Storia Tuzla, uz podršku Ministarstva kulture, sporta i mladih TK i Turističke zajednice TK. Projekat je sufinansiran kroz javni poziv Ministarstva kulture, sporta i mladih TK u okviru programa „Podrška u oblasti kulture u 2025. godini“.