“Veče rožajske kulture” u Tuzli: Hurtić poručio da je različitost najveća snaga BiH

Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, dr. Sevlid Hurtić, prisustvovao je manifestaciji „Veče rožajske kulture“, održanoj u Bosanskom kulturnom centru u Tuzli povodom obilježavanja Dana državnosti BiH.

Manifestacija je okupila veliki broj ljubitelja umjetnosti, predstavnika institucija, udruženja, kulturnih radnika i gostiju iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine i regiona. Kroz raznovrstan umjetnički program predstavljeni su tradicija, identitet i kulturno naslijeđe rožajskog kraja, koji svojim osobenostima doprinosi bogatstvu kulturnog mozaika države.

Govoreći na skupu, ministar Hurtić istakao je da kultura predstavlja važan temelj vrijednosti i identiteta, te da ima ključnu ulogu u očuvanju društvene kohezije.

„Večeras svjedočimo koliko kultura ima snagu da poveže ljude i podsjeti nas na ono što Bosnu i Hercegovinu čini posebnom. Rožajska kultura je dio mozaika našeg bogatog identiteta, a ovakvi događaji jačaju međusobno razumijevanje, uvažavanje i poštovanje. Na Dan državnosti s ponosom ističemo da je naša različitost naša najveća snaga,“ poručio je ministar.

Dodao je da su manifestacije poput ove važne za jačanje veza među zajednicama jer doprinose boljem razumijevanju i očuvanju tradicije, posebno u vremenu kada je potrebno isticati primjere saradnje i zajedništva.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, kako je naglašeno, nastavit će podržavati projekte koji promovišu kulturno naslijeđe, međukulturni dijalog i razvoj društva zasnovanog na uvažavanju različitosti.

