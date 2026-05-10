Hurtić u Grapskoj: “Sjećanje na nevino stradale je dug koji nikada ne smijemo zaboraviti”

U Grapskoj kod Doboja danas je obilježeno sjećanje na 10. maj 1992. godine, kao i program povodom 7. maja, Dana džamija u Bosni i Hercegovini.

Obilježavanju je prisustvovao ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH dr. Sevlid Hurtić, zajedno sa šefom Kabineta ministra Jasminom Handžićem i članom Kolegija direktora Instituta za nestale osobe BiH Suadom Hasanovićem.

U dostojanstvenoj atmosferi položeno je cvijeće na šehidskom turbetu, proučena Fatiha i odata počast šehidima i svim nevino stradalim građanima. Obilježavanju su prisustvovali i brojni građani, porodice žrtava i zvanice, uz poruku da sjećanje na bolne događaje iz prošlosti ne smije biti zaboravljeno.

Ministar Hurtić istakao je da mjesta stradanja nose teške uspomene, ali i trajnu obavezu očuvanja istine i kulture sjećanja.

„Danas smo ovdje da pokažemo da naši šehidi i nevino stradali nisu zaboravljeni. Svaka suza porodica žrtava, svaki mezar i svaka dova podsjećaju nas koliko su mir, međusobno poštovanje i ljudsko dostojanstvo vrijedni i važni. Naša je obaveza da čuvamo istinu, njegujemo sjećanje i budemo podrška onima koji nose teret boli i