Hurtić na jubileju GKUD „Bosna“: Čuvate identitet i kulturnu baštinu BiH

Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine dr. Sevlid Hurtić prisustvovao je večeras u Bosanskom kulturnom centru u Tuzli svečanom koncertu povodom obilježavanja 80 godina kontinuiranog rada Gradskog kulturno-umjetničkog društva „Bosna“ Tuzla.

Jubilarna godišnjica okupila je brojne građane, bivše i sadašnje članove društva, kao i predstavnike kulturnih institucija. Program je protekao u svečanom i emotivnom ambijentu, uz podsjećanje na višedecenijsku ulogu GKUD „Bosna“ Tuzla u očuvanju folklora, muzike, plesa i tradicije, kako grada Tuzle, tako i Bosne i Hercegovine.

Ministar Hurtić čestitao je članovima društva veliki jubilej, naglašavajući značaj dugogodišnjeg rada i posvećenosti kulturnom stvaralaštvu.

“Osam decenija predanog rada, uspjeha i kulturnog stvaralaštva dokaz su koliko je važno ulagati u tradiciju, umjetnost i mlade generacije koje će tu baštinu nastaviti prenositi dalje“, istakao je ministar Hurtić.

Dodao je da GKUD „Bosna“ Tuzla ima daleko širi značaj od samog kulturno-umjetničkog djelovanja.

„GKUD ‘Bosna’ Tuzla nije samo kulturno-umjetničko društvo, nego institucija koja je odgojila hiljade mladih ljudi, sačuvala naše običaje i ponosno predstavljala Bosnu i Hercegovinu širom svijeta. Čestitam svim članovima, koreografima, rukovodstvu i prijateljima društva na ovoj velikoj godišnjici“, poručio je Hurtić.

Svečani koncert obuhvatio je bogat program tradicionalnih igara i muzičkih izvedbi, podsjećajući publiku na brojne uspjehe koji su GKUD „Bosna“ Tuzla tokom osam decenija rada učinili jednim od najprepoznatljivijih kulturnih simbola Tuzle.