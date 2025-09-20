Hurtić pozvao nadležne u RS da u škole vrate predmet o demokratiji

Ministar za ljudska prava u Vijeću ministara BiH Selvid Hurtić pozvao je vlasti u Republici Srpskoj da u školski program vrate predmet Demokratija i ljudska prava. Ističe da o osnovnim pravima i demokratiji djecu treba učiti, te da taj predmet nikada nije trebao biti ukinut.

Dugogodišnja predavačica iz Doboja Olivera Nedić također smatra da je njegovo ukidanje veliki gubitak. Kako je navela, nastava je učenicima nudila praktična znanja, kroz projekte poput „Ja, građanin“, u okviru kojih su djeca mapirala probleme u zajednici i nudila rješenja. Podsjetila je i na primjer iz 2021. godine kada su učenici inicirali postavljanje ormarića u školi kako bi riješili problem teških torbi.

U Ministarstvu prosvjete RS tvrde da je odluka donesena na prijedlog Republičkog pedagoškog zavoda, a na osnovu preporuka relevantnih organizacija i Savjeta Evrope, koji sugerišu da se građanske kompetencije bolje razvijaju integracijom kroz više predmeta. Direktorica Zavoda Slađana Tanasić naglašava da će znanja i vještine iz oblasti građanskog obrazovanja biti uključene u predmete poput istorije, jezika, geografije i prirode i društva, od 2. do 9. razreda osnovne škole.