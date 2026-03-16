Za energetsku efikasnost škola u TK planirano 230.000 KM

Potpisivanjem Anexa Memoranduma u okviru projekta energetske efikasnosti i korištenja obnovljivih izvora energije JUST4All_2025-2028, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona, Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona i Caritas Švicarske potvrdili su nastavak saradnje i u 2026. godini. Za intervencije energetske efikasnosti na školskim objektima u narednoj godini planirano je 230.000 KM.

Nastavak realizacije ovog projekta znači dalja ulaganja u kvalitetnije, funkcionalnije i ekonomičnije školske objekte, što će direktno doprinijeti boljim uslovima za učenike i nastavno osoblje, ali i dugoročnim uštedama u potrošnji energije. Istovremeno, korištenjem obnovljivih izvora energije i savremenih rješenja u zagrijavanju i snabdijevanju električnom energijom, doprinosi se smanjenju troškova javnih ustanova i odgovornijem odnosu prema okolišu.

„Nastavkom projekta JUST4All potvrđujemo da ulaganje u obrazovanje ne znači samo gradnju i obnovu školskih objekata, nego i stvaranje boljih, sigurnijih i kvalitetnijih uslova za boravak i rad učenika i nastavnog osoblja. Energetski efikasne škole znače ugodniji ambijent za izvođenje nastave, manje troškove za ustanove i više prostora da sredstva usmjeravamo na unapređenje odgojno-obrazovnog procesa. Kroz ovaj projekat ranije smo doprinijeli i razvoju novog zanimanja instalatera fotonaponskih sistema, čime naše obrazovanje usklađujemo sa savremenim potrebama tržišta rada“, kazao je ministar obrazovanja i nauke Ahmed Omerović.

„Ovaj projekat na najbolji način objedinjuje nekoliko važnih ciljeva: racionalnije korištenje javnih sredstava, zaštitu okoliša i unapređenje kvaliteta javnih objekata. Ulaganja u energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije znače manje troškove grijanja i električne energije, manju emisiju štetnih gasova i održivije upravljanje javnom infrastrukturom. Posebno nas ohrabruje činjenica da se ovim intervencijama konkretni efekti osjećaju upravo tamo gdje su najvažniji – u školama, odnosno u prostoru u kojem borave naša djeca“, riječi su ministrice prostornog uređenja i zaštite okolice TK Anele Ajšić.

„Zajedno sa Vladom TK Švicarski Caritas će udružiti sredstva jer želimo nastaviti postojeći projekat i energijske efektivnosti i očuvanja životne sredine, smanjenja potrošnje energije, jer svjedočimo da je energijska efikasnost nešto što je veoma važno i da moramo početi razmišljati o tome. Prvo kako da smanjimo potrebe objekta pa da onda da razmišljamo i o obnovljivim izvorima energije, a opet, sve u cilju energijske tranzicije kojom koračamo nekoliko godina“, objasnio je danas Enis Ivković, projekt menadžer u Caritasu Švicarske.

Kada je u pitanju ovaj projekat, riječ je o nastavku uspješne višegodišnje saradnje koja je od 2022. do 2025. godine rezultirala realizacijom projekata ukupne vrijednosti skoro milion KM (955.000 KM), od čega je 525.000 KM, odnosno 55 posto, osigurao Caritas Švicarske, dok je 430.000 KM, odnosno 45 posto, finansiralo Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona.

U prethodnom periodu realizirani su brojni projekti na školskim i predškolskim objektima širom Tuzlanskog kantona. Između ostalog, instalirane su geotermalne toplotne pumpe u područnim školama u Vranovićima, Kerepu, Starom Đurđeviku, Dobrnji, Ratkovićima, Donjoj Špionici i Babićima, provedene su intervencije energetske efikasnosti u objektu područne škole Svojat, postavljene solarne elektrane na objektima Elektrotehničke škole u Tuzli i područne škole Priluk, te instalirane toplotne pumpe u centralnim školama u Orahovici Donjoj i Podorašju, kao i u objektu predškolske ustanove u Puračiću.

Osim infrastrukturnih koristi, projekat je dao doprinos i razvoju obrazovnog sistema i tržišta rada kroz razvijanje novog zanimanja „instalater fotonaponskih sistema“, čime se stvaraju pretpostavke za obrazovanje kadrova traženih u sektoru zelene energije.

Nastavkom projekta JUST4All u 2026. godini Tuzlanski kanton potvrđuje opredijeljenost za ulaganja koja istovremeno unapređuju kvalitet obrazovnog ambijenta, donose finansijske uštede javnim ustanovama i podržavaju održivi razvoj lokalnih zajednica.