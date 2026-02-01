Upis u prvi razred u RS-u od danas online, bez papira i šaltera

RTV SLON
Raspisani konkursi za zapošljavanje u osnovnim i srednjim školama TK
Foto: Ilustracija

U Republici Srpskoj danas počinje upis djece u prvi razred osnovne škole putem platforme E-upis i trajat će do 31. marta, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete i kulture RS.

Kako navode iz Ministarstva, elektronski sistem pojednostavljuje proceduru jer roditelji više nisu dužni da prilažu izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu i potvrdu o prebivalištu. Platformi je moguće pristupiti putem računara, tableta ili mobilnog telefona, a za prijavu je potrebno unijeti osnovne podatke o djetetu.

Škole, uz saglasnost roditelja, službenim putem preuzimaju potrebne digitalne podatke iz informacionih sistema Ministarstva uprave i lokalne samouprave i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. U slučajevima kada roditelj ne odobri elektronsko preuzimanje podataka, dokumentacija se dostavlja u štampanoj formi, u skladu sa zakonskim odredbama.

„Broj elektronskih prijava iz godine u godinu bilježi rast, a u prošloj školskoj godini čak 95 odsto upisa realizovano je elektronskim putem, što potvrđuje povjerenje roditelja i efikasnost sistema“, naveli su ranije iz Ministarstva.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Učenici u TK danas se vraćaju u školske klupe, počinje drugo...

Vijesti

Fond PIO objavio za koliko će biti povećane januarske penzije u...

Vijesti

Drugo polugodište u školama TK počinje u četvrtak, 29. januara, evo...

Vijesti

Savo Minić vraća mandat: Rekonstrukcija Vlade RS uoči sjednice Ustavnog suda...

Istaknuto

CIK BiH danas o ponavljanju prijevremenih izbora u entitetu RS

Istaknuto

Zimski raspust uz sport: Besplatna škola stonog tenisa za djecu

Istaknuto

Nestabilno vrijeme u većem dijelu BiH, evo gdje pada kiša i snijeg

Sport

Rukometaši BiH saznali mogućeg protivnika u baražu za SP 2027

Istaknuto

U Tuzli održan sastanak o obilježavanju Dana Oružanih snaga BiH

BiH

Hayat, OTV Valentino i Izvorna TV u ponoć uklonjeni s platforme Moja TV i drugih operatera

Istaknuto

Preminuo predsjednik FK Bosna Kalesija i istaknuti privrednik Zuhdija Karić

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]