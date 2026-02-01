Upis u prvi razred u RS-u od danas online, bez papira i šaltera

U Republici Srpskoj danas počinje upis djece u prvi razred osnovne škole putem platforme E-upis i trajat će do 31. marta, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete i kulture RS.

Kako navode iz Ministarstva, elektronski sistem pojednostavljuje proceduru jer roditelji više nisu dužni da prilažu izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu i potvrdu o prebivalištu. Platformi je moguće pristupiti putem računara, tableta ili mobilnog telefona, a za prijavu je potrebno unijeti osnovne podatke o djetetu.

Škole, uz saglasnost roditelja, službenim putem preuzimaju potrebne digitalne podatke iz informacionih sistema Ministarstva uprave i lokalne samouprave i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. U slučajevima kada roditelj ne odobri elektronsko preuzimanje podataka, dokumentacija se dostavlja u štampanoj formi, u skladu sa zakonskim odredbama.

„Broj elektronskih prijava iz godine u godinu bilježi rast, a u prošloj školskoj godini čak 95 odsto upisa realizovano je elektronskim putem, što potvrđuje povjerenje roditelja i efikasnost sistema“, naveli su ranije iz Ministarstva.