Dojava o bombi u Lukavcu, evakuisane sve škole, policija na terenu vrši preglede

Jasmina Ibrahimović
bombe, policija, tuzla, zaprimljene dojave
Foto: Ilustracija

Policijska stanica Lukavac danas je oko 12.50 sati zaprimila prijavu da je na email adresu jedne srednje škole stigla poruka u kojoj se navodi da je postavljena eksplozivna naprava u školskim objektima na području grada Lukavca.

Nakon zaprimljene prijave naređena je hitna evakuacija učenika i osoblja iz svih škola na području grada, a na teren su upućene policijske ekipe. U toku su provjere navoda iz prijeteće poruke, kao i kontradiverzioni pregledi koje obavljaju ovlaštena službena lica Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona.

Iz policije navode da se poduzimaju sve potrebne mjere s ciljem zaštite sigurnosti učenika i zaposlenih, te utvrđivanja okolnosti prijave. Više informacija biće poznato nakon okončanja pregleda i policijskih provjera.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Objavljena lista kandidata za prijem policajaca u MUP TK

Istaknuto

U Tuzli rasvijetljen napad na starijeg muškarca, osumnjičen mladić rođen 2004....

Vijesti

Upis u prvi razred u RS-u od danas online, bez papira...

Vijesti

Vlada FBiH utvrdila osnovicu za obračun plaća policijskih službenika

Istaknuto

Učenici u TK danas se vraćaju u školske klupe, počinje drugo...

BiH

BiH: Uhapšena 34-godišnjakinja, pokušala ubiti supruga

Politika

KO SDP Tuzla optužio SBiH za zloupotrebu prostorija TK, traže hitnu istragu i očitovanje nadležnih organa

Vijesti

U toku gašenje Koksare Lukavac, pogoni se zaustavljaju nakon odluke povjerilaca

Istaknuto

Oftalmološki centar dr. Jusufović dobio AKAZ certifikat kvaliteta u zdravstvu

Magazin

Pazite pri kupovini polovnih automobila, jedna cifra može vam uzeti i 15 posto vrijednosti vozila

Vijesti

U nastavku akcije „Lan“ uhapšen policijski službenik SIPA-e, pokrenut i interni postupak

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]