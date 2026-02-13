Dojava o bombi u Lukavcu, evakuisane sve škole, policija na terenu vrši preglede

Policijska stanica Lukavac danas je oko 12.50 sati zaprimila prijavu da je na email adresu jedne srednje škole stigla poruka u kojoj se navodi da je postavljena eksplozivna naprava u školskim objektima na području grada Lukavca.

Nakon zaprimljene prijave naređena je hitna evakuacija učenika i osoblja iz svih škola na području grada, a na teren su upućene policijske ekipe. U toku su provjere navoda iz prijeteće poruke, kao i kontradiverzioni pregledi koje obavljaju ovlaštena službena lica Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona.

Iz policije navode da se poduzimaju sve potrebne mjere s ciljem zaštite sigurnosti učenika i zaposlenih, te utvrđivanja okolnosti prijave. Više informacija biće poznato nakon okončanja pregleda i policijskih provjera.