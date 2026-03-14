Eksplozija u jevrejskoj školi u Amsterdamu

Nizozemska policija/Foto: Wikimedia Commons

Eksplozija je u subotu ujutro, 14. marta, oštetila jevrejsku školu u Amsterdamu, a gradonačelnica tog grada Femke Halsema ocijenila je da je riječ o namjernom napadu na jevrejsku zajednicu, prenosi nizozemska novinska agencija ANP.

Do eksplozije je došlo u školi koja se nalazi u luksuznom stambenom naselju na južnoj strani Amsterdama. Prema riječima gradonačelnice Halseme, materijalna šteta je ograničena, dok su policija i vatrogasci brzo reagovali i izašli na mjesto događaja.

Sigurnosne mjere u sinagogama i drugim jevrejskim institucijama u nizozemskoj prijestolnici već su ranije pojačane, nakon što je u noći između četvrtka i petka, 13. marta, podmetnut požar u sinagogi u centru Rotterdama.

Sličan incident zabilježen je i u susjednoj Belgiji, gdje je u ponedjeljak eksplozija izazvala požar u sinagogi u Liegeu.

„Ovo je kukavički čin protiv jevrejske zajednice“, izjavila je Halsema, dodajući da se „Jevreji u Amsterdamu sve više suočavaju s antisemitizmom. To je neprihvatljivo.“

Zabrinutost zbog mogućih napada na jevrejske zajednice širom svijeta porasla je nakon američkih i izraelskih napada na Iran, kao i odgovora Teherana na te događaje.

