Tragedija u Kini: Eksplozija u rudniku odnijela 82 života

Najmanje 82 osobe poginule su u eksploziji plina u rudniku uglja Liushenyu na sjeveru Kine, objavili su kineski državni mediji.

Prema navodima državne novinske agencije Xinhua, nesreća se dogodila u rudniku koji posluje u okviru grupe Tongzhou, u pokrajini Shanxi.

“Novinari su na mjestu eksplozije plina u rudniku ugljena Liushenyu, koji posluje u sklopu grupe Tongzhou u pokrajini Shanxi, doznali da je u nesreći poginulo 82 ljudi”, objavila je Xinhua.

Eksplozija se dogodila u petak u 19:29 sati po lokalnom vremenu, a u trenutku nesreće u rudniku je bilo 247 radnika. Akcije spašavanja na mjestu nesreće još traju, piše BBC.

Nakon nesreće kineski predsjednik Xi Jinping pozvao je nadležne da se ulože svi napori u liječenje povrijeđenih i potragu za preživjelima. Zatražio je i da vlasti utvrde uzrok nesreće, te da odgovorni budu pozvani na odgovornost.

Prema navodima državnih medija, privedeni su zvaničnici koji upravljaju rudnikom uglja. Uzrok eksplozije plina još nije poznat.

Kinesko Ministarstvo za vanredne situacije poslalo je 345 pripadnika iz šest spasilačkih timova kako bi pomogli u akciji spašavanja. Snimci državnih medija prikazuju veliki broj spasilaca i ekipa hitne pomoći koji dolaze na mjesto nesreće.

Početkom 2000-ih smrtonosne nesreće bile su česte u kineskoj rudarskoj industriji uglja, ali su posljednjih godina sigurnosni standardi pooštreni. Pokrajina Shanxi jedno je od najvažnijih kineskih područja za proizvodnju uglja.