Koncertom Kineskog orkestra obilježena 30. godišnjica uspostavljanja diplomatskih odnosa Kine i BiH

U organizaciji Ambasade Narodne Republike Kine u Bosni i Hercegovini, u Sarajevu je održan koncert povodom obilježavanja 30 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa između Kine i BiH.

Pod dirigentskom palicom maestra Zhang Bingbinga nastupio je Kineski filmski simfonijski orkestar, a koncertu su prisustvovali predstavnici institucija zakonodavne i izvršne vlasti BiH, kao i članovi diplomatskog kora u našoj zemlji.

Ambasadorica NR Kine u BiH Li Fan u obraćanju je naglasila da su Kina i BiH multietničke zemlje bogate raznolikom kulturom, ali da muzika ne poznaje jezik ni granice. – Muzici nije potreban prevod, ona prevazilazi kulturu i naciju i dolazi pravo do naših srca – poručila je Li.

Dodala je da melodije orkestra potvrđuju da se kineske emocije mogu osjetiti i u Sarajevu, te da muzika povezuje narode. Pozvala je da ovaj koncert bude most prijateljstva između Kine i BiH, simbol novih harmoničnih poglavlja i trajna uspomena na zajednički put u budućnost.

Publika je imala priliku čuti devet muzičkih aranžmana, u kojima su izvedena djela kineskih kompozitora Liu Tianhua, Wanga Yingquana, Zang Dongshenga i Huang Haihuaia, ali i melodije s Balkana, među kojima i kultna tema iz filma Valter brani Sarajevo. U programu su bila i djela velikih svjetskih kompozitora poput Mocarta i Vivaldija, uz obrade narodnih pjesama s ovih prostora.