Eksplozije u glavnom gradu Venecuele u jeku tenzija sa SAD-om

U subotu su se u glavnom gradu Venecuele, Caracas čule snažne eksplozije, u trenutku pojačanih tenzija između Venecuele i Sjedinjenih Američkih Država, javili su mediji.

Snimci koji su se pojavili na društvenim mrežama prikazuju gust dim koji se uzdiže s više lokacija u gradu, dok su se u pojedinim dijelovima Caracasa čule sirene za zračnu uzbunu. Nadležne institucije do sada nisu objavile zvanično saopćenje o uzroku ili razmjerama događaja.

Ekipa CNN koja se nalazi u Caracasu potvrdila je da je svjedočila više eksplozija, nakon kojih su dijelovi grada ostali bez električne energije. Prva eksplozija zabilježena je oko 1:50 sati po lokalnom vremenu.

„Jedna je bila toliko jaka da mi se prozor tresao nakon nje“, rekao je CNN-ov dopisnik Osmary Hernandez. Novinari ove medijske kuće naveli su i da su nakon eksplozija mogli čuti zvukove aviona iznad grada.

Eksplozije u sjeni političkih poruka

Ovi događaji dolaze nekoliko dana nakon što je venezuelski predsjednik Nicolás Maduro izjavio da je otvoren za dogovor sa SAD-om u vezi s borbom protiv trgovine drogom u Venezueli.

U intervjuu snimljenom na Staru godinu, Maduro je ponovio tvrdnje da Sjedinjene Američke Države pokušavaju izazvati promjenu vlasti u Venezueli i doći do njenih naftnih rezervi.

„Šta traže? Jasno je da se žele nametnuti prijetnjama, zastrašivanjem i silom“, rekao je Maduro, dodajući da bi dvije zemlje trebale „početi ozbiljno razgovarati, s podacima u ruci“.

Trump najavljuje nove mjere

Američki predsjednik Donald Trump ranije je više puta upozorio da se SAD pripremaju na nove mjere protiv, kako je naveo, mreža za trgovinu drogom u Venezueli.

U oktobru je Trump izjavio da je ovlastio CIA da djeluje unutar Venezuele s ciljem suzbijanja ilegalnih tokova migranata i droge iz te zemlje. CNN je saopćio da se obratio Bijeloj kući za komentar povodom najnovijih dešavanja.