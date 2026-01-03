Eksplozije u glavnom gradu Venecuele u jeku tenzija sa SAD-om

RTV SLON
Eksplozija u glavnom gradu Venecuele/ Foto: Screenshot

U subotu su se u glavnom gradu Venecuele, Caracas čule snažne eksplozije, u trenutku pojačanih tenzija između Venecuele i Sjedinjenih Američkih Država, javili su mediji.

Snimci koji su se pojavili na društvenim mrežama prikazuju gust dim koji se uzdiže s više lokacija u gradu, dok su se u pojedinim dijelovima Caracasa čule sirene za zračnu uzbunu. Nadležne institucije do sada nisu objavile zvanično saopćenje o uzroku ili razmjerama događaja.

Ekipa CNN koja se nalazi u Caracasu potvrdila je da je svjedočila više eksplozija, nakon kojih su dijelovi grada ostali bez električne energije. Prva eksplozija zabilježena je oko 1:50 sati po lokalnom vremenu.

„Jedna je bila toliko jaka da mi se prozor tresao nakon nje“, rekao je CNN-ov dopisnik Osmary Hernandez. Novinari ove medijske kuće naveli su i da su nakon eksplozija mogli čuti zvukove aviona iznad grada.

Eksplozije u sjeni političkih poruka

Ovi događaji dolaze nekoliko dana nakon što je venezuelski predsjednik Nicolás Maduro izjavio da je otvoren za dogovor sa SAD-om u vezi s borbom protiv trgovine drogom u Venezueli.

U intervjuu snimljenom na Staru godinu, Maduro je ponovio tvrdnje da Sjedinjene Američke Države pokušavaju izazvati promjenu vlasti u Venezueli i doći do njenih naftnih rezervi.

„Šta traže? Jasno je da se žele nametnuti prijetnjama, zastrašivanjem i silom“, rekao je Maduro, dodajući da bi dvije zemlje trebale „početi ozbiljno razgovarati, s podacima u ruci“.

Trump najavljuje nove mjere

Američki predsjednik Donald Trump ranije je više puta upozorio da se SAD pripremaju na nove mjere protiv, kako je naveo, mreža za trgovinu drogom u Venezueli.

U oktobru je Trump izjavio da je ovlastio CIA da djeluje unutar Venezuele s ciljem suzbijanja ilegalnih tokova migranata i droge iz te zemlje. CNN je saopćio da se obratio Bijeloj kući za komentar povodom najnovijih dešavanja.

pročitajte i ovo

Vijesti

Policija istražuje napad na 17-godišnjakinju na autobuskoj stanici u Gradačcu

Istaknuto

Najveća mornarica ikada okružila Venecuelu, Trump poručio: “Vratite nam otetu zemlju...

BiH

Svjetsko a naše: Dračić školovanje i plivačku karijeru nastavlja u Americi

BiH

Helez se sastao s delegacijom američkih kongresmena

Vijesti

Američki zvaničnici izrazili podršku reformama u BiH na prijemu uoči Dana...

Politika

Magazinović: Južna interkonekcija je zajednički interes SAD i BiH

Sport

Sloboda Energoinvest otvara 2026. godinu velikim duelom u Mejdanu

Istaknuto

Snijeg otežava saobraćaj na putu Tuzla–Sarajevo, vozačima upućeno upozorenje

Vijesti

Švicarska proglasila pet dana žalosti nakon tragičnog požara

Tuzla i TK

Plaćanje parkinga u Tuzli sada moguće putem nove aplikacije

Vijesti

Ako putujete automobilom u susjednu zemlju, ovo trebate znati

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]