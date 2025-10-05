Služba za poslove sa strancima otkrila 71 državljanina Kine bez dozvole za rad

Foto: Služba za poslove sa strancima

Inspektori Službe za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine 3. oktobra su sproveli kontrolu boravka i rada stranih državljana na lokalitetu Komanja Brdo u općini Stolac, prilikom koje je zatečeno 141 državljanin Narodne Republike Kine.

Kako je saopćeno, 71 osoba bila je radno angažovana bez odobrenog privremenog boravka i bez dozvole za rad u BiH.

„Predmetnim licima su privremeno oduzete putne isprave, o čemu su izdate potvrde, te je pokrenut postupak u skladu sa Zakonom o strancima. Ukupno je oduzet 71 pasoš, a prema svim licima bit će preduzete zakonom propisane radnje,“ navodi se u saopćenju Službe.

Također, oduzet je pasoš i odgovornom licu zbog uočenih nepravilnosti, te mu je upućen poziv za dolazak u službene prostorije Terenskog centra Mostar.

Iz Službe naglašavaju da ova akcija predstavlja značajan rezultat rada inspektora, koji kontinuirano djeluju na suzbijanju nezakonitog boravka i rada stranaca u Bosni i Hercegovini.

„Ova aktivnost predstavlja značajan rezultat inspektora Službe za poslove sa strancima, koji kroz kontinuirane i koordinirane akcije rade na sprečavanju nezakonitog boravka i rada stranih državljana, kao i na zaštiti sigurnosnog i pravnog poretka Bosne i Hercegovine,“ ističe se u saopćenju.

Služba je najavila da će i u narednom periodu nastaviti s pojačanim kontrolama, s ciljem osiguranja pune primjene zakonskih propisa i očuvanja institucionalne odgovornosti.

