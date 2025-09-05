Borba plišanaca: Kina krenula u obračun s lažnim Labubu lutkama

Labubu plišane figurice, šarmantni „ružno-slatki“ likovi s ušima zeca koje proizvodi kineska kompanija Pop Mart, postale su viralni hit u kulturi kolekcionarstva diljem svijeta. Međutim, neautentične verzije – zvane Lafufu – brzo su se razmaknule tržištem, što je kineske vlasti potaknulo na odlučan odgovor.

Carinske vlasti diljem Kine zaplijenile su gotovo 49.000 Lafufu primjeraka, uz dodatnih 200.000 falsifikovanih proizvoda – od privjesaka i podmetača do građenih plastičnih blokova. U gradu Ningbou u aprilu je oduzeto 200.000 lažnih artikala, a u junu kod Hong Kong-Zhuhai-Macau mosta otkriveni su džakovi pretrpani lažnim figuricama.

Iako vlasti pojačano nadgledaju tržište – posebno u gradovima kao što su Shenzhen ili preko carinskih punktova, Lafufu tržište opstaje kroz podzemnu mrežu prodaje. U Shenzhenovu Huaqiangbei četvrti, Lafufu se prodaju preko tajnih kanala i neslužbenih prodajnih mjesta.

Pop Mart je čak pokrenuo i registraciju zaštitnog znaka za riječ “Lafufu” u pokušaju da ograniči zloupotrebu, dok državni mediji savjetuju potrošače kako razlikovati original od kopije, primijetivši da originalna Labubu figura ima devet oštrih zubi, dok Lafufu često ima manje.

Kineske vlasti vide ovaj potez kao dio šire strategije zaštite intelektualnog vlasništva i afirmacije domaćih brendova na globalnoj sceni. Labubu figurice predstavljaju za njih simbol evolucije od “Made in China” ka “Chinese brands”, dok su Lafufu postali izazov za autoritet i kredibilitet kineskog kreativnog sektora.