Bogatstvo tvorca Labubua poraslo za 19 milijardi dolara

Kineski biznismen Vang Ning, tvorac popularne igračke Labubu, našao se na 85. mjestu liste 100 najbogatijih ljudi na svijetu, objavio je Bloomberg. Procjenjuje se da njegovo bogatstvo iznosi oko 26,5 milijardi dolara.

Tokom ove godine imovina generalnog direktora kompanije Pop Mart porasla je za gotovo 19 milijardi dolara, čime je prestigao osnivača Della Majkla Della, osnivača Amazona Jeffa Bezosa i jednog od najpoznatijih svjetskih investitora Warrena Buffetta, navodi Bloombergova lista.

Bloomberg je 15. augusta objavio da je profit kineske kompanije Pop Mart, koja stoji iza igračaka Labubu, povećan čak 4,5 puta. Rast se pripisuje ogromnoj potražnji za ovim proizvodima na stranim tržištima.

Prema navodima, profit kompanije skočio je za najmanje 350 posto, dok su prihodi porasli za 200 posto.