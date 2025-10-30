Kina u orbitu šalje najmlađeg astronauta i četiri laboratorijska miša

Posada nove kineske svemirske misije Shenzhou-21, koja će poletjeti prema svemirskoj stanici Tiangong, uključuje najmlađeg kineskog astronauta do sada i četiri laboratorijska miša, saopćile su vlasti u četvrtak.

Svemirska stanica Tiangong, koja je centralni projekat kineskog svemirskog programa, redovno prima timove od po tri astronauta koji se smjenjuju svakih šest mjeseci. Ovaj projekat, u koji je Kina uložila milijarde dolara, predstavlja ključni korak u njenim ambicijama da dostigne tehnološke kapacitete Sjedinjenih Američkih Država i Rusije u istraživanju svemira.

Lansiranje misije Shenzhou-21 planirano je za petak u 23:44 po lokalnom vremenu (15:44 GMT) iz Centra za lansiranje satelita Jiuquan na sjeverozapadu Kine, potvrdio je portparol Kineske svemirske agencije za letove s posadom (CMSA) Zhang Jingbo.

U posadi je i 32-godišnji inženjer leta Wu Fei, koji će ovim letom postati najmlađi kineski astronaut u istoriji. Wu je izjavio da se osjeća neizmjerno sretnim što je dio misije koja povezuje njegove lične snove sa širim ciljevima kineskog svemirskog programa.

Komandant misije je 48-godišnji veteran svemirskih letova Zhang Lu, koji je već bio član misije Shenzhou-15, dok je treći član posade 39-godišnji specijalista za teret Zhang Hongzhang.

Uz trojicu astronauta, u svemir će poletjeti i četiri laboratorijska miša – dva mužjaka i dvije ženke – koji će biti dio prvog kineskog eksperimenta u orbiti na glodarima. Prema riječima glasnogovornika CMSA-e, ovi eksperimenti će doprinijeti razumijevanju bioloških procesa u mikrogravitaciji.

Komandant Zhang Lu izjavio je da je njegov tim spreman da misiju izvede uspješno i da se s ponosom izvijesti domovinu i narod o rezultatima njihovog rada.

