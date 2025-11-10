Najavljen novi termin koncerta Ramba Amadeusa u Tuzli

Ali Huremović

Najavljeni koncert Ramba Amadeusa i njegovog benda, koji je prvobitno trebao biti održan u četvrtak, 6. novembra 2025. godine u Bosanskom kulturnom centru Tuzla, odgođen je zbog velike tragedije koja je prošle sedmice pogodila Tuzlu. Novi termin koncerta zakazan je za četvrtak, 11. decembar 2025. godine.

Tuzlansku publiku očekuje jedinstven muzičko-scenski performans u okviru turneje Kult ličnosti, kojom Rambo Amadeus na svoj prepoznatljiv način istražuje odnos između umjetnika i publike, kroz satiru, humor i karakterističan scenski izraz.

Kako je ranije najavljeno, riječ je o konceptualnom koncertu u kojem Rambo preuzima ulogu “kulta ličnosti”, dok publiku simbolično pretvara u svoje “podanike”, u svojevrsnom performansu koji spaja muziku, ironiju i društveni komentar.

Ulaznice kupljene za prvobitni termin vrijede i za novi datum, a prodaja i dalje traje putem sistema Entrio.ba, te na prodajnim mjestima u CD Shopu Mido i u Marketing službi BKC-a Tuzla (telefon: 035 311 070).

Za ovaj nesvakidašnji umjetničko-muzički događaj, koji se već sada svrstava među najzanimljivija koncertna iskustva godine, ostao je tek posljednji kontingent ulaznica.

