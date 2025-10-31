Završen 1. Festival filmskog stvaralaštva mladih: Najboljim proglašeni filmovi iz Beograda i Banje Luke

U Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona sinoć je završen 1. Festival filmskog stvaralaštva mladih, koji je proteklih dana u okviru 6. Dani audiovizuelnog naslijeđa i umjetnosti okupio brojne učenike, studente, autore i profesionalce iz oblasti filma, kulture, turizma, zaštite kulturnog naslijeđa i umjetnosti.

Završni festivalski dan bio je posvećen regionalnoj omladinskoj i studentskoj filmskoj produkciji, u okviru kojeg su proglašeni pobjednici u ovoj festivalskoj kategoriji, te održan razgovor s publikom u okviru panela „Lokalna i omladinska filmska produkcija kao generator razvoja kreativne industrije“, koji je pod moderatorstvom Mirze Efendića ponudio vrijedne zaključke o značaju mladih stvaralaca u kulturnom životu jedne lokalne zajednice.

Žiri za kategoriju “Regionalni studentski i omladinski film“ u sastavu Amila Beširović, Boris Balta i Feđa Zahirović proglasio je tri najbolja filma. Prvo mjesto osvojio je film TARIK autora Adema Tutića, u produkciji Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu i Filmskog centra Srbije koji je nedavno osvojio i “Srce Sarajeva” za najbolji studentski film na SFF-u.. Drugu nagradu dobila je Jovana Lazin s filmom GROŽĐE (FDU Beograd), dok je treće mjesto pripalo filmu KAKO SAM PROVELA RASPUST autorice Milice Vujasin s Akademije umjetnosti u Banjoj Luci.

Publika je imala priliku pogledati pobjednički film, a veče je nastavljeno festivalskim koncertom sastava „Oktofonija“.

Manifestacija 6. Dani audiovizuelnog naslijeđa i umjetnosti se sutra i završava programom „Derviš Sušić u bh. scenariju – povodom 100 godina od rođenja Derviša Sušića“. Gost događaja bit će Miralem Zubčević, jedan od najznačajnijih glumaca domaće kinematografije i teatra, široj publici poznat po ulozi Taleta u istoimenoj TV seriji rađenoj po scenariju Derviša Sušića. Tokom programa bit će prikazan i arhivski materijal BHRT-a koji uključuje intervju s Dervišem Sušićem.

Festival filmskog stvaralaštva mladih”, zajednički organizuju JU Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona, Udruženje Mladi Tuzle, Pozorište mladih Tuzle, Srednja Savremeno-umjetnička škola Tuzla i Una Storia Tuzla, uz partnerstvo JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK, te podršku Ministarstva kulture, sporta i mladih Tuzlanskog kantona i Turističke zajednice Tuzlanskog kantona. Projekat je sufinansiran od strane Ministarstva kulture, sporta i mladih Tuzlanskog kantona kroz javni poziv „Podrška u oblasti kulture u 2025. godini“, a kroz projekat kojeg realizuje Udruženje „Mladi Tuzle“ Tuzla.